"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни, в результате которого восемь человек погибли, 17 получили ранения, сообщает телеканал 1TV.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате взрыва в афганской провинции Газни увеличилось до восьми, 17 человек получили ранения. Инцидент произошел в среду в одноименном административном центре провинции. Сообщалось, что взрывное устройство находилось в армейском внедорожнике Humvee. Агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности сообщило, что полицейские выпустили ракету по автомобилю, в котором находился террорист-смертник после того, как он отказался остановиться.
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.