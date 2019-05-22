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РИА Новости

Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, заявил Путин

14:45
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, но ни о каком давлении на бизнес речи нет, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Государство на всех уровнях причем обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан. Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь в принципе речи не идет. Требования и нормы российского трудового законодательства абсолютно одинаковы и для частных, и для государственных предприятий", - сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов России.
Путин отметил, что в Международной организации труда российское трудовое законодательство оценивают, как одно из лучших в мире. Он также добавил, что профсоюзы, которые всегда активно участвуют в разработке законов в этой сфере, должны также энергично контролировать их исполнение.
редседатель Федерации независимых профсоюзов РФ Михаил Шмаков
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