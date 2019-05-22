Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, заявил Путин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, но ни о каком давлении на бизнес речи нет, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Государство на всех уровнях причем обязано оказывать содействие профсоюзным организациям в отстаивании трудовых прав граждан. Ни о каком давлении, вмешательстве в дела бизнеса здесь в принципе речи не идет. Требования и нормы российского трудового законодательства абсолютно одинаковы и для частных, и для государственных предприятий", - сказал глава государства на съезде Федерации независимых профсоюзов России.