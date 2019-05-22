"Как в фильме ужасов": новая оптическая иллюзия напугала пользователей Сети

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователей соцсетей удивило фото "ужасающе тощих" ног, опубликованное дизайнером Мансуром Гавриелем в Пользователей соцсетей удивило фото "ужасающе тощих" ног, опубликованное дизайнером Мансуром Гавриелем в Instagram.

На снимке юбка модели, закрывающая часть голени, оказалась того же цвета, что и фон. Однако многие комментаторы не заметили этого и всерьез испугались "худобы" девушки.

"Это действительно нездоровое изображение тела", — отметила annabelhought

Другие пользователи смогли распознать оптическую иллюзию, но признались, что первое впечатление от фотографии уже не сотрется из памяти.

"Я так долго не мог понять, в чем тут дело, и даже сейчас я чувствую, что из-за этого мне будут сниться кошмары", — написала elodiewrites

"Эта картинка испугала меня не меньше, чем кадр из фильма ужасов", — призналась tamika.tu