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РИА Новости

"Как в фильме ужасов": новая оптическая иллюзия напугала пользователей Сети

14:42
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МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Пользователей соцсетей удивило фото "ужасающе тощих" ног, опубликованное дизайнером Мансуром Гавриелем в Instagram.
На снимке юбка модели, закрывающая часть голени, оказалась того же цвета, что и фон. Однако многие комментаторы не заметили этого и всерьез испугались "худобы" девушки.
"Это действительно нездоровое изображение тела", — отметила annabelhought.
Другие пользователи смогли распознать оптическую иллюзию, но признались, что первое впечатление от фотографии уже не сотрется из памяти.
"Я так долго не мог понять, в чем тут дело, и даже сейчас я чувствую, что из-за этого мне будут сниться кошмары", — написала elodiewrites.
"Эта картинка испугала меня не меньше, чем кадр из фильма ужасов", — призналась tamika.tu.
В комментариях отметили, что снимок получился крайне неудачным, и посоветовали дизайнеру ответственнее относиться к публикуемому контенту.
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