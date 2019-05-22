Никитин предложил разработать систему непрерывного экообразования

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. Глава Нижегородской области Глеб Никитин предложил разработать систему непрерывного экологического образования и просвещения, сообщает пресс-служба правительства региона.

Глава региона 21 мая провел заседание рабочей группы Государственного совета РФ по направлению "Экология и природные ресурсы" в Москве, одной из главных тем встречи стало обсуждение мер по формированию экологической культуры в России.

"Эксперты отмечают, что вопросы экологического образования и просвещения в нормативных документах носят формальный, декларативный характер. Законодательно не обозначены механизмы реализации государственной политики в области формирования экологической культуры. Отсутствует системность, преемственность на разных уровнях образования. Не сложилась система мониторинга результатов реализации непрерывного экологического образования в стране", - цитирует пресс-служба слова Никитина на заседании.

Для того, чтобы улучшить ситуацию в этом направлении, Никитин выдвинул ряд инициатив от Нижегородской области.

"В частности, губернатор предложил рассмотреть вопрос создания в каждом субъекте РФ региональных учебно-методических центров непрерывного экологического образования и просвещения. Для создания и функционирования таких центров может быть разработана единая государственная стратегия и дорожная карта национальных действий", - говорится в сообщении.

Еще одной мерой может стать актуализация федеральных государственных образовательных стандартов начального, основного, среднего (полного) общего, дополнительного, профессионального, высшего образования в контексте обеспечения преемственности формирования экологической культуры обучающихся. Для выполнения этой задачи Никитин предложил создать систему подготовки и переподготовки педагогических кадров в области экологического образования и просвещения.