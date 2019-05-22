Президент Австрии привел к присяге переходное правительство

ВЕНА, 22 мая – РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду привел к присяге переходное правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, которое будет руководить страной до досрочных парламентских выборов.

Во вторник Ван дер Беллен принял отставку всех министров от Австрийской партии свободы (АПС) за исключением главы МИД Карин Кнайсль. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что президент страны поручил ему заполнить освободившиеся министерские посты экспертами.

Президент формально освободил от должностей министров из АПС, а после назначил новых политиков на правительственные посты. Трансляцию вели австрийские телеканалы.

Вместо ушедшего в отставку Хайнца-Кристиана Штрахе функции вице-канцлера будет выполнять министр финансов Хартвиг Лёгер, а министра спорта (им также являлся Штрахе) - Юлиане Боньер-Штраус, возглавляющая и министерство по делам женщин, семьи и молодежи.

Новым главой австрийского МВД вместо Херберта Кикля стал бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, а минобороны вместо Марио Кунасека возглавил офицер Йоханн Луиф. Пост министра транспорта, инноваций и технологий занял глава управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, а министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей стал экс-глава департамента ведомства Вальтер Пельтнер.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.