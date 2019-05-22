Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T14:38Z
https://ria.ru/20190522/1554802464.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155175/38/1551753803_0:82:3077:1812_1036x0_80_0_0_cfe61fde9e4824a0f94d8803590f09f2.jpg
РИА Новости

Президент Австрии привел к присяге переходное правительство

14:38
195
© РИА Новости / Максим БлиновВид на Вену
Вид на Вену
© РИА Новости / Максим Блинов
Вид на Вену. Архивное фото
ВЕНА, 22 мая – РИА Новости. Президент Австрии Александер Ван дер Беллен в среду привел к присяге переходное правительство во главе с канцлером Себастьяном Курцем, которое будет руководить страной до досрочных парламентских выборов.
Во вторник Ван дер Беллен принял отставку всех министров от Австрийской партии свободы (АПС) за исключением главы МИД Карин Кнайсль. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что президент страны поручил ему заполнить освободившиеся министерские посты экспертами.
Канцлер Австрии Себастьян Курц на внеочередном саммите ЕС по брекзиту в Брюсселе. 25 ноября 2018
Вчера, 17:53
Прямо по Курцу. Канцлера Австрии могут убрать вслед за его замомВместо Хайнца-Кристиана придут другие. А Себастьян такой один. Олицетворение новой поросли европейских политиков. Вундеркинд. И он ‒ "бунтовщик хуже Пугачева".
Президент формально освободил от должностей министров из АПС, а после назначил новых политиков на правительственные посты. Трансляцию вели австрийские телеканалы.
Вместо ушедшего в отставку Хайнца-Кристиана Штрахе функции вице-канцлера будет выполнять министр финансов Хартвиг Лёгер, а министра спорта (им также являлся Штрахе) - Юлиане Боньер-Штраус, возглавляющая и министерство по делам женщин, семьи и молодежи.
Новым главой австрийского МВД вместо Херберта Кикля стал бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, а минобороны вместо Марио Кунасека возглавил офицер Йоханн Луиф. Пост министра транспорта, инноваций и технологий занял глава управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, а министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей стал экс-глава департамента ведомства Вальтер Пельтнер.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некоей "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.
При этом сами издания, опубликовавшие скандальный материал, указали на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, назвавший ситуацию целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.
Вид на Вену с Дунайской телебашни
12:59
Власти Австрии определили состав переходного правительства, сообщили СМИ
100001
Обсудить 0
АвстрияВ мире
Рекомендуем
"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни
РИА
Новости
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский пожаловался на президентское кресло
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
РВСН начали получать ракетные комплексы "Авангард"
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным
Лента
новостей
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать предложенный Зеленским законопроект о выборах
Президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс в США
Трамп раскритиковал демократов за призывы начать процедуру импичмента
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко прокомментировала идею Зеленского о референдуме
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Турция не откажется от поставок С-400, уверена Матвиенко
Чудесное спасение: подросток спас малышку, упавшую в дренажный колодец
Чудесное спасение: подросток спас малышку, упавшую в дренажный колодец
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
В Крыму заявили, что у россиян нет проблем с работой карт Visa и Mastercard
Режиссер Квентин Тарантино
Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет
"Как в фильме ужасов": новая оптическая иллюзия напугала пользователей Сети
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Премьер Вьетнама рассказал о настрое на развитие сотрудничества с Россией
Немецкие полицейские
Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*
Певица Алсу
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
14:59Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей
14:59Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
14:55Зеленский пожаловался на президентское кресло
14:53ОП Петербурга предложила Беглову принять участие в выборах губернатора
14:52Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*
14:51Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
14:46"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни
14:45Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, заявил Путин
14:44Кемеровчанка рассказала, что ее сын боится ТЦ после "Зимней вишни"
14:42"Как в фильме ужасов": новая оптическая иллюзия напугала пользователей Сети
Лента новостейМолния