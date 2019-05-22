РВСН начали получать ракетные комплексы "Авангард"

Видеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ

© Михаил Климентьев Видеотрансляция пуска ракеты комплекса "Авангард" с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения начали получать комплексы "Авангард", заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.

По его словам, в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) уже развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом "Авангард". Планируется, что он заступит на боевое дежурство к концу года.

В конце прошлого года Минобороны успешно испытало ракету с гиперзвуковым боевым блоком комплекса "Авангард". Она стартовала из района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.

Программа летных испытаний ракеты комплекса была полностью выполнена, позволив поставить "Авангард" на вооружение в срок.