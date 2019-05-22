РВСН начали получать ракетные комплексы "Авангард"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ракетные войска стратегического назначения начали получать комплексы "Авангард", заявил командующий РВСН Сергей Каракаев.
По его словам, в Ясненском ракетном соединении (Оренбургская область) уже развернута инфраструктура для постановки ракетного полка с комплексом "Авангард". Планируется, что он заступит на боевое дежурство к концу года.
В конце прошлого года Минобороны успешно испытало ракету с гиперзвуковым боевым блоком комплекса "Авангард". Она стартовала из района Домбаровский в Оренбуржье и поразила цель на Камчатке примерно в шести тысячах километров.
Программа летных испытаний ракеты комплекса была полностью выполнена, позволив поставить "Авангард" на вооружение в срок.
Владимир Путин назвал "Авангард" "адекватным и асимметричным" ответом на систему противоракетной обороны США. Отмечалось, что скорость полета боевого блока "Авангарда" в плотных слоях атмосферы может превышать 20 Махов.
22 мая 2018, 11:33Самые мощные армии в мире