Матвиенко прокомментировала идею Зеленского о референдуме

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Киевской власти необходимо наладить диалог с Донбассом, а не проводить референдум по взаимоотношениям с Россией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в стране референдум, касающийся взаимоотношений Киева и Москвы.

"Нужно мирное решение конфликта на юго-востоке Украины. (Киевским властям) нужно сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР, никакой внешний игрок не позволит решить эту задачу", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Она также полагает, что новому президенту Украины и его команде следует сформулировать свои приоритеты во внутренней и внешней политике и донести их до граждан, предложив свою программу развития страны.

Сенатор также отметила, что в России приветствуют любые позитивные сигналы, которые будут исходить от нового руководства Украины, в Москве понимают, "насколько важно восстановить исторические, братские отношения с Украиной".

Вместе с тем, по словам спикера, не хотелось бы, чтобы Киев перекладывал свои внутренние проблемы на Россию. "Мы не воевали с Украиной, у нас нет никакого конфликта, вмешательства во внутренние дела", - подчеркнула она. Матвиенко также отметила, что Россия не разрушала мирные отношения с Украиной. Она выразила пожелание, чтобы те, кто пошел на разрушение связей с Россией, сделали шаги по их восстановлению.