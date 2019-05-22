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РИА Новости

Матвиенко прокомментировала идею Зеленского о референдуме

14:33
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Киевской власти необходимо наладить диалог с Донбассом, а не проводить референдум по взаимоотношениям с Россией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил провести в стране референдум, касающийся взаимоотношений Киева и Москвы.
"Нужно мирное решение конфликта на юго-востоке Украины. (Киевским властям) нужно сесть за стол переговоров с ДНР и ЛНР, никакой внешний игрок не позволит решить эту задачу", - сказала Матвиенко журналистам в среду.
Она также полагает, что новому президенту Украины и его команде следует сформулировать свои приоритеты во внутренней и внешней политике и донести их до граждан, предложив свою программу развития страны.
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Сенатор также отметила, что в России приветствуют любые позитивные сигналы, которые будут исходить от нового руководства Украины, в Москве понимают, "насколько важно восстановить исторические, братские отношения с Украиной".
Вместе с тем, по словам спикера, не хотелось бы, чтобы Киев перекладывал свои внутренние проблемы на Россию. "Мы не воевали с Украиной, у нас нет никакого конфликта, вмешательства во внутренние дела", - подчеркнула она. Матвиенко также отметила, что Россия не разрушала мирные отношения с Украиной. Она выразила пожелание, чтобы те, кто пошел на разрушение связей с Россией, сделали шаги по их восстановлению.
Матвиенко также считает важным, чтобы идеи о референдуме не превращались в популизм. "Можно так поставить вопрос (на референдуме), что будет ясен ответ. Должно быть хорошо подготовленное, независимое социологическое исследование", - добавила она. По мнению сенатора, о референдуме говорить пока рано, "пока это общие рассуждения".
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