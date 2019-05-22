Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей

"В Ялте целый ряд пляжей в этом году удивит отдыхающих. В Евпатории также традиционно есть большая линейка пляжей, которые в очень высокой степени готовности сейчас, высокого уровня сервиса и выглядят абсолютно по-мировому", - сказал Вадим Волченко.