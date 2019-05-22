Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Крымские пляжи в этом году удивят отдыхающих высокими стандартами и сервисом, заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"В Ялте целый ряд пляжей в этом году удивит отдыхающих. В Евпатории также традиционно есть большая линейка пляжей, которые в очень высокой степени готовности сейчас, высокого уровня сервиса и выглядят абсолютно по-мировому", - сказал Вадим Волченко.
По его словам, практически в каждом крымском регионе есть пляжи, которые могут служить образцами, а также те, которые необходимо "подтягивать".
Волченко добавил, что ежегодно на полуострове становится все больше мест в прибрежной зоне, которые оборудованы по самым высоким стандартам качества сервиса и безопасности.