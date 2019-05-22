Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T14:31Z
https://ria.ru/20190522/1554802033.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155143/81/1551438145_0:272:3077:2002_1036x0_80_0_0_1bcd8e09374ba8125b8c6f06c7f09803.jpg
РИА Новости

В Крыму заявили, что у россиян нет проблем с работой карт Visa и Mastercard

14:30
290
© РИА Новости / Александр КряжевБанковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
© РИА Новости / Александр Кряжев
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Проблем с обслуживанием карт международных платежных систем Visa и Mastercard, принадлежащих россиянам, в Крыму нет, сообщил министр курортов и туризма республик Вадим Волченко.
"Карты Visa и Mastercard и других платежных систем, функционирующих на территории Российской Федерации, беспроблемно функционируют и здесь. С картами иностранцев есть некоторые моменты, но они решаются точечно, это не очень большая проблема, а для россиян проблем не существует вообще", - сказал Волченко журналистам.
Карта Сбербанка
7 декабря 2018, 16:08
ЦБ запросил банки Крыма о возможности приема карт Visa и MasterCard
В свою очередь, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму региона Алексей Черняк сообщил, что иностранные туристы заранее максимум оплачивают отдых в Крыму.
"Они также заранее снимают деньги, так как мы предупреждаем, что международные системы принадлежащих им карт, конечно же, в Крыму не работают", - подчеркнул Черняк, отметив, что на полуострове успешно действует российская система "Мир".
Платежная система "Мир" - российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard. Пользователем карты "Мир" на конец прошлого года являлся каждый четвертый россиянин.
502000
Обсудить 0
Вадим Волченко (Министр курортов и туризма Крыма)Visa, Inc.КрымРоссияMasterCard, Inc.Экономика
Рекомендуем
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Матвиенко прокомментировала идею Зеленского о референдуме
РИА
Новости
Видеотрансляция пуска ракеты комплекса Авангард с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком в Национальном центре управления обороной РФ
РВСН начали получать ракетные комплексы "Авангард"
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
Ляшко назвал назначение Зеленским замглавы СБУ незаконным
"Как в фильме ужасов": новая оптическая иллюзия напугала пользователей Сети
Лента
новостей
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала призыв Зеленского усилить антироссийские санкции
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать предложенный Зеленским законопроект о выборах
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Турция не откажется от поставок С-400, уверена Матвиенко
Певица Алсу
Алсу впервые прокомментировала победу дочери в шоу "Голос. Дети"
Александр Беглов
Ветераны призвали Беглова принять участие в выборах губернатора Петербурга
Чудесное спасение: подросток спас малышку, упавшую в дренажный колодец
Чудесное спасение: подросток спас малышку, упавшую в дренажный колодец
Тигровая акула и ее необычный обед
Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
Вид на Вену
Президент Австрии привел к присяге переходное правительство
Режиссер Квентин Тарантино
Квентин Тарантино рассказал, почему оставался холостяком до 55 лет
Последствия пожара в соборе Парижской Богоматери
Ангела, украшавшего свод Нотр-Дама, нашли неповрежденным среди завалов
Пиявки
Предприятие "Роскосмоса" закажет около двух тысяч голодных пиявок
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
14:59Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей
14:59Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
14:55Зеленский пожаловался на президентское кресло
14:53ОП Петербурга предложила Беглову принять участие в выборах губернатора
14:52Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*
14:51Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
14:46"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни
14:45Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, заявил Путин
14:44Кемеровчанка рассказала, что ее сын боится ТЦ после "Зимней вишни"
14:42"Как в фильме ужасов": новая оптическая иллюзия напугала пользователей Сети
Лента новостейМолния