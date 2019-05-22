В Крыму заявили, что у россиян нет проблем с работой карт Visa и Mastercard

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Проблем с обслуживанием карт международных платежных систем Visa и Mastercard, принадлежащих россиянам, в Крыму нет, сообщил министр курортов и туризма республик Вадим Волченко.
"Карты Visa и Mastercard и других платежных систем, функционирующих на территории Российской Федерации, беспроблемно функционируют и здесь. С картами иностранцев есть некоторые моменты, но они решаются точечно, это не очень большая проблема, а для россиян проблем не существует вообще", - сказал Волченко журналистам.
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В свою очередь, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму региона Алексей Черняк сообщил, что иностранные туристы заранее максимум оплачивают отдых в Крыму.
"Они также заранее снимают деньги, так как мы предупреждаем, что международные системы принадлежащих им карт, конечно же, в Крыму не работают", - подчеркнул Черняк, отметив, что на полуострове успешно действует российская система "Мир".
Платежная система "Мир" - российская национальная платежная система, ее оператором является НСПК, которая была создана летом 2014 года после того, как у российских банков из-за санкций США возникли проблемы с международными платежными системами Visa и Mastercard. Пользователем карты "Мир" на конец прошлого года являлся каждый четвертый россиянин.