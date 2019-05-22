В Крыму заявили, что у россиян нет проблем с работой карт Visa и Mastercard

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая - РИА Новости. Проблем с обслуживанием карт международных платежных систем Visa и Mastercard, принадлежащих россиянам, в Крыму нет, сообщил министр курортов и туризма республик Вадим Волченко.

"Карты Visa и Mastercard и других платежных систем, функционирующих на территории Российской Федерации, беспроблемно функционируют и здесь. С картами иностранцев есть некоторые моменты, но они решаются точечно, это не очень большая проблема, а для россиян проблем не существует вообще", - сказал Волченко журналистам.

В свою очередь, председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму региона Алексей Черняк сообщил, что иностранные туристы заранее максимум оплачивают отдых в Крыму.

"Они также заранее снимают деньги, так как мы предупреждаем, что международные системы принадлежащих им карт, конечно же, в Крыму не работают", - подчеркнул Черняк, отметив, что на полуострове успешно действует российская система "Мир".