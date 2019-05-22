Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с "Коммерсантом"

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что не вмешивалась в ситуацию с журналистами "Коммерсанта".

Ранее ряд журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко. По словам Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Коллектив газеты заявил, что считает давлением на свободу слова увольнение коллег, которое им объяснили требованием акционера. Представитель акционера ИД "Коммерсантъ" Алишера Усманова заявил, что тот не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений об увольнении.

По словам Матвиенко, она "закалилась" за годы работы в политике и подобные вмешательства не являются ее "стилем".

"Скажу ответственно, я не использовала "телефонное право", никому не звонила и не давила", - сказала она журналистам.

Вместе с тем, по словам спикера Совфеда, ей "обидно", что ситуацию с уходом журналистов "Коммерсанта" связали с ее именем.

"В сообществе журналистов, руководство журналистов знает - это не мой стиль, это бесполезно. Так ведут себя только истеричные люди, которые хватают телефоны и звонят, а я не отношу себя к этой категории", - заверила Матвиенко.

Она надеется, что ситуация уляжется и стороны договорятся. "Если какое-то значение или влияние имела эта статья на увольнение журналистов, еще раз заявляю, что у меня нет обиды, и я, боже упаси, никому не звонила и ничего ни от кого не требовала", - повторила она.