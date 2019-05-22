Четверо пассажиров попавшего в ДТП в Италии автобуса в тяжелом состоянии

РИМ, 22 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Четверо пострадавших в ДТП с участием автобуса с туристами в Италии находятся в тяжелом состоянии, всего в больницы попали 10 человек, сообщили РИА Новости в посольстве РФ в Италии.

"10 человек получили травмы различной степени тяжести, они доставлены в две больницы. Четверо из них были в тяжелом состоянии, четверо - в состоянии средней степени тяжести. Если они окажутся гражданами России, посольство РФ окажет им всевозможную помощь. В Сиену уже выехали наши сотрудники", - заявил сотрудник дипмиссии.

Ранее представитель посольства РФ в Италии сообщил РИА Новости, что в ДТП с туристическим автобусом в Тоскане, в котором, предположительно, находились российские туристы, погиб один человек. По его словам, всего в автобусе находились 60 пассажиров.

По информации местных СМИ, вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне.

Итальянская компании по управлению автомобильными дорогами ANAS заявила, что ДТП произошло в районе городов Монтериджони и Бадессе. Причины ДТП устанавливаются, однако известно, что автобус перевернулся и сошел со скоростной трассы. Участок автомагистрали Сиена - Флоренция закрыт. Anas также сообщает об одном погибшем и нескольких пострадавших.

На видеозаписях с места происшествия слышна русская речь. На записи видно, как из автобуса по очереди выбираются молодые люди. На месте работают пожарные, медики, правоохранители и сотрудники ANAS.