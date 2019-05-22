Предприятие "Роскосмоса" закажет около двух тысяч голодных пиявок

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.

В материалах отмечается, что всего до мая 2020 года должно быть поставлено 1,8 тысячи медицинских пиявок.

При этом "пиявка должна поставляться в голодном (не менее трех месяцев голодания) состоянии", быть здоровой, не иметь физических повреждений на теле и на присосках.