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РИА Новости

Предприятие "Роскосмоса" закажет около двух тысяч голодных пиявок

14:16
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© РИА Новости / Олег Ласточкин / Перейти в фотобанкПиявки
Пиявки
© РИА Новости / Олег Ласточкин
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Пиявки. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Предприятие "Информационные спутниковые системы" имени Решетнева (входит в госкорпорацию "Роскосмос") закупит около двух тысяч голодных и здоровых медицинских пиявок, говорится в материалах на сайте госзакупок.
В материалах отмечается, что всего до мая 2020 года должно быть поставлено 1,8 тысячи медицинских пиявок.
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При этом "пиявка должна поставляться в голодном (не менее трех месяцев голодания) состоянии", быть здоровой, не иметь физических повреждений на теле и на присосках.
"Информационные спутниковые системы" имени Решетнева - ведущее предприятие госкорпорации "Роскосмос" по созданию космических аппаратов связи, телевещания, ретрансляции, навигации и геодезии.
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