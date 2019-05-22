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РИА Новости

Уволившиеся из "Коммерсанта" журналисты покинут издание в ближайшее время

14:13
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© РИА Новости / Владимир РодионовГазета "Коммерсант". Архивное фото
Газета Коммерсант. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Родионов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все журналисты "Коммерсанта" из отдела политики, которые планировали покинуть издание в связи с увольнением своих коллег Максима Иванова и Ивана Сафронова, находятся в процессе увольнения, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов.
"Все в процессе ухода, все кто собирался, все и уходят. Ну, там кто-то подписал уже все бумаги, кто-то подписывает, не веду статистики", - сказал Черкасов.
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Главред "Коммерсанта" рассказал о будущем газеты после громких увольнений
Он не уточнил, когда именно сам покинет издание, отметив, что это должно случиться в "самое ближайшее время".
Журналист также не огласил своих дальнейших планов, подчеркнув, что на данный момент ему необходимо хотя бы просто завершить процесс ухода и перевести дух после непростой ситуации. Черкасов также отметил, что глобального собрания коллектива и обсуждений с главным редактором "Коммерсанта" не было, все вопросы были выяснены в личной беседе.
Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин отказался комментировать РИА Новости в среду "внутренние процедуры", отметив, что "кто-то ушел, кто-то работает".
Ранее ряд журналистов "Коммерсанта" объявили, что покидают издание из-за увольнения Ивана Сафронова и Максима Иванова после статьи о возможной смене главы СФ Валентины Матвиенко. По словам Желонкина, это связано с нарушением редакционных стандартов. Коллектив газеты заявил, что считает давлением на свободу слова увольнение коллег, которое им объяснили требованием акционера. Представитель акционера ИД "Коммерсантъ" Алишера Усманова заявил, что тот не вмешивается в редакционную политику и не принимает решений об увольнении.
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