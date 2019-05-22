Уволившиеся из "Коммерсанта" журналисты покинут издание в ближайшее время

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Все журналисты Все журналисты "Коммерсанта" из отдела политики, которые планировали покинуть издание в связи с увольнением своих коллег Максима Иванова и Ивана Сафронова, находятся в процессе увольнения, сообщил РИА Новости заместитель главного редактора газеты Глеб Черкасов.

"Все в процессе ухода, все кто собирался, все и уходят. Ну, там кто-то подписал уже все бумаги, кто-то подписывает, не веду статистики", - сказал Черкасов.

Он не уточнил, когда именно сам покинет издание, отметив, что это должно случиться в "самое ближайшее время".

Журналист также не огласил своих дальнейших планов, подчеркнув, что на данный момент ему необходимо хотя бы просто завершить процесс ухода и перевести дух после непростой ситуации. Черкасов также отметил, что глобального собрания коллектива и обсуждений с главным редактором "Коммерсанта" не было, все вопросы были выяснены в личной беседе.

Главный редактор "Коммерсанта" Владимир Желонкин отказался комментировать РИА Новости в среду "внутренние процедуры", отметив, что "кто-то ушел, кто-то работает".