Самолеты ВВС США сопроводили российские Ту-95МС при полете у берегов Аляски

Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС "Севастополь", "Изборск" и "Калуга" во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в ВОВ

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Самолеты ВВС США сопроводили два стратегических российских ракетоносца Ту-95МС при полете над Чукотским, Беринговым и Охотским морями и вдоль побережья Аляски. Об этом сообщил департамент информации и массовых коммуникаций российского Минобороны.

Продолжительность полета составила около 11 часов.

Представители ведомства подчеркнули, что летчики дальней авиации действовали в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.

Это не первое появление Ту-95МС в этом районе за последние несколько суток. Так, 21 мая четыре стратегических ракетоносца выполнили 12-часовой полет над Чукотским, Беринговым и Охотским морями, на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители F-22 ВВС США.

Как сообщало Командование воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), за минувшие дни самолеты ВВС США несколько раз "перехватили" российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и истребители Су-35 в международном воздушном пространстве около Аляски.