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РИА Новости

СМИ сообщили подробности ДТП с туристическим автобусом в Италии

14:00
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РИМ, 22 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Последствия ДТП с автобусом в Тоскане, в котором были российские туристы, могли оказаться тяжелее, если бы не густая растительность вдоль трассы, пишет местное издание Corriere di Siena.
Сообщается, что вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне.
По информации издания, ДТП случилось в среду утром на трассе Сиена — Флоренция в районе города Монтериджони. После аварии первую помощь пострадавшим оказали водители остановившихся автомобилей.
Погиб один человек, десять ранены. Всего в автобусе было 60 пассажиров, рассказали в российском диппредставительстве.
По данным тосканской газеты La Nazione, жертвой аварии стала женщина. Также известно, что всех пострадавших доставили в местные больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии.
В ролике, который опубликовали СМИ, слышна русская речь, видно, как из опрокинувшегося автобуса по очереди выбираются молодые люди.
Сейчас на месте ЧП работают сотрудники правоохранительных органов, часть дороги перекрыта.
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
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