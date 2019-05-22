СМИ сообщили подробности ДТП с туристическим автобусом в Италии

РИМ, 22 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Последствия ДТП с автобусом в Тоскане, в котором были российские туристы, могли оказаться тяжелее, если бы не густая растительность вдоль трассы, пишет местное издание Последствия ДТП с автобусом в Тоскане, в котором были российские туристы, могли оказаться тяжелее, если бы не густая растительность вдоль трассы, пишет местное издание Corriere di Siena

Сообщается, что вылетевший с дороги автобус остановили деревья, растущие на склоне.

По информации издания, ДТП случилось в среду утром на трассе Сиена — Флоренция в районе города Монтериджони. После аварии первую помощь пострадавшим оказали водители остановившихся автомобилей.

Погиб один человек, десять ранены. Всего в автобусе было 60 пассажиров, рассказали в российском диппредставительстве.

По данным тосканской газеты La Nazione , жертвой аварии стала женщина. Также известно, что всех пострадавших доставили в местные больницы, четверо находятся в тяжелом состоянии.

В ролике, который опубликовали СМИ, слышна русская речь, видно, как из опрокинувшегося автобуса по очереди выбираются молодые люди.