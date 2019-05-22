Знакомая полковника Захарченко из Нота-банка получила срок за растрату

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Останкинский суд Москвы в среду приговорил к 3 годам 4 месяцам колонии общего режима бывшего финансового директора Нота-банка Галину Марчукову по делу о растрате 350 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Помимо прочего, Марчукова была знакома со скандально известным полковником Дмитрием Захарченко и дала на него свидетельские показания. Следствие считает, что борец с коррупцией успел предупредить сестру Марчуковой Ларису о предстоящих обысках, но это их не спасло.

"Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на три года и четыре месяца со штрафом 700 тысяч рублей. Меру пресечения изменить, взять Марчукову под стражу в зале суда", — объявила судья Олеся Сушкова.

В срок наказания ей зачли время, проведенное в СИЗО (с августа 2016 года по март 2017-го) и под домашним арестом (с марта 2017-го по сегодняшний день).

Дело слушалось в особом порядке, что означало полное признание вины и гарантировало более мягкое наказание. Доказательства не исследовались.

Обвинение запросило для подсудимой 3,5 года колонии со штрафом 700 тысяч рублей. Марчукова пришла на оглашение приговора с черной спортивной сумкой с вещами – была готова к реальному сроку.

Адвокат предлагал назначить бывшему топ-менеджеру наказание в пределах срока, уже отбытого во время следствия: сначала она была в СИЗО, затем под домашним арестом и "де-юре отбыла не менее двух лет и восьми месяцев лишения свободы".

Сама Марчукова напомнила, что выполнила условия сделки со следствием, раскаялась и "переосмыслила жизнь". Подсудимая попросила снисхождения, отметив свои "устойчивые социальные связи, прекрасное образование" и способность "быть полезной своей Родине".

Разговоры сестры Марчуковой Ларисы с гадалкой Ноной Михай о предстоящих в банке обысках, записанные ФСБ, легли в основу обвинения в адрес Дмитрия Захарченко. Сестрам Марчуковым же вместе с гадалкой и совладельцами Нота-банка Дмитрием и Вадимом Ерохиными вменили растрату денег вкладчиков и заключили в СИЗО.

Дмитрий Ерохин уже приговорен к 8,5 годам колонии, Вадим – к 6 годам, Михай за подстрекательство к растрате должна будет отсидеть 3,5 года.

Дело Захарченко сейчас слушается в суде. Обвинение запросило для борца с коррупцией 15,5 лет колонии со штрафом почти 500 миллионов рублей за две взятки и воспрепятствование расследованию.