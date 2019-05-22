Число погибших при взрыве в Афганистане увеличилось до восьми

Не менее шести человек погибли при атаке талибов на севере Афганистана

Не менее шести человек погибли при атаке талибов на севере Афганистана

"По предварительным данным, погибли четыре нападавших, в результате взрыва (также) погибли два мирных жителя и два сотрудника сил безопасности, также получили ранения 17 человек", - заявил собеседник агентства.

Инцидент произошел в среду в одноименном административном центре провинции. Сообщается, что взрывное устройство находилось в армейском внедорожнике Humvee. Агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности сообщило, что полицейские выпустили ракету по автомобилю, в котором находился террорист-смертник после того, как он отказался остановиться.