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РИА Новости

Число погибших при взрыве в Афганистане увеличилось до восьми

13:53
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© AP Photo / Rahmat GulПолиция в Афганистане
Полиция в Афганистане
© AP Photo / Rahmat Gul
Полиция в Афганистане. Архивное фото
КАБУЛ, 22 мая - РИА Новости. Число погибших в результате взрыва в афганской провинции Газни увеличилось до восьми, 17 человек получили ранения, сообщил РИА Новости представитель губернатора провинции Ариф Нури.
Ранее сообщалось о трех погибших и 10 пострадавших.
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"По предварительным данным, погибли четыре нападавших, в результате взрыва (также) погибли два мирных жителя и два сотрудника сил безопасности, также получили ранения 17 человек", - заявил собеседник агентства.
Инцидент произошел в среду в одноименном административном центре провинции. Сообщается, что взрывное устройство находилось в армейском внедорожнике Humvee. Агентство Пажвак со ссылкой на источники в силах безопасности сообщило, что полицейские выпустили ракету по автомобилю, в котором находился террорист-смертник после того, как он отказался остановиться.
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