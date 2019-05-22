Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T13:49Z
https://ria.ru/20190522/1554800343.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/151353/18/1513531805_0:367:2990:2048_1036x0_80_0_0_e777f9e49cdcab08dc9cb1f8d684a0cf.jpg
РИА Новости

В Бишкеке началось заседание глав МИД ОДКБ

13:49
175
© Sputnik / Табылды Кадырбеков / Перейти в фотобанкБишкек
Бишкек
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в фотобанк
Бишкек. Архивное фото
БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ началось в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.
Российскую делегацию возглавляет глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
11:08
Лавров: решения СМИД ШОС помогут усилению организации в международных делах
Одним из приоритетных вопросов на встрече будет тема безопасности. Министры обсудят борьбу с трансграничными вызовами и угрозами, в первую очередь, со стороны террористических организаций. Перед началом заседания министры провели церемонию совместного фотографирования.
Министры проведут, по традиции, заседание в узком и расширенном форматах. По окончании планируется подписание документов.
Ранее в среду в Бишкеке прошло заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. В нем приняли участие представители России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. Ранее участников заседания принял президент страны.
В ОДКБ входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан. В 2019 году Киргизия председательствует в ШОС и ОДКБ.
Бишкек
09:13
СМИД ШОС обсудит предстоящий саммит глав государств организации
100010
Обсудить 0
ОДКББишкекВ мире
Рекомендуем
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и премьер-министр Вьетнама Нгуен Суан Фук во время встречи в Москве. 22 мая 2019
Медведев обсудит с премьером Вьетнама актуальные вопросы
РИА
Новости
Полиция в Афганистане
Число погибших при взрыве в Афганистане увеличилось до восьми
Переход с аналогового на цифровое телевещание
После перехода на "цифру" режим работы саратовских телеканалов не изменится
Президент США Дональд Трамп на военной базе Эндрюс в США
Трамп раскритиковал демократов за призывы начать процедуру импичмента
Лента
новостей
В Афганистане при взрыве погибли три человека
"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни
Вид на площадь Ала-Тоо в Бишкеке
Участники СМИД ШОС подписали дорожную карту по взаимодействию с партнерами
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Севастополь, Изборск и Калуга во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в ВОВ
Самолеты ВВС США сопроводили российские Ту-95МС при полете у берегов Аляски
Президент Грузии Михаил Саакашвили. 2008 год
Саакашвили поддержал первые назначения Зеленского на должности президента
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров: решения СМИД ШОС помогут усилению организации в международных делах
Папа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017
Папа Римский заявил, что продолжает молиться за мир на Украине
Сенаторы на итоговом заседании Совета Федерации РФ в рамках осенней сессии. 21 декабря 2018
Совфед одобрил закон о праве родственников пациентов посещать реанимацию
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл посетит Страсбург и встретится с руководством Совета Европы
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский получил около 30 петиций от украинцев
Бишкек
В Бишкеке началась встреча глав МИД стран ШОС
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
14:59Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей
14:59Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
14:55Зеленский пожаловался на президентское кресло
14:53ОП Петербурга предложила Беглову принять участие в выборах губернатора
14:52Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*
14:51Ученые случайно открыли самую необычную жертву тигровых акул
14:46"Талибан" взял на себя ответственность за взрыв в афганской провинции Газни
14:45Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, заявил Путин
Лента новостейМолния