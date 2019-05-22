В Бишкеке началось заседание глав МИД ОДКБ

БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Заседание Совета министров иностранных дел государств-членов ОДКБ началось в Бишкеке, передает корреспондент РИА Новости.

Российскую делегацию возглавляет глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.

Одним из приоритетных вопросов на встрече будет тема безопасности. Министры обсудят борьбу с трансграничными вызовами и угрозами, в первую очередь, со стороны террористических организаций. Перед началом заседания министры провели церемонию совместного фотографирования.

Министры проведут, по традиции, заседание в узком и расширенном форматах. По окончании планируется подписание документов.

Ранее в среду в Бишкеке прошло заседание Совета министров иностранных дел стран ШОС. В нем приняли участие представители России, Киргизии, Китая, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Индии и Пакистана. Ранее участников заседания принял президент страны.