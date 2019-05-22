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РИА Новости

Расследованием ЧП на Солнцевской линии метро займется спецкомиссия

13:45
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© РИА Новости / Пресс-служба Московского метрополитена / Перейти в фотобанкПассажиры, эвакуированные из тоннеля Солнцевской линии. 21 мая 2019
Пассажиры, эвакуированные из тоннеля Солнцевской линии. 21 мая 2019
© РИА Новости / Пресс-служба Московского метрополитена
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Расследованием причины инцидента на Солнцевской линии московского метро занимается специально собранная экспертная комиссия, по итогам все данные будут представлены, сообщил журналистам заместитель мэра, руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.
Ранее столичный метрополитен назвал две основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда, выяснение точной причины займет неделю.
"Расследование проходит. Мы как и обещали, в указанные сроки все данные о причинах данного происшествия будут представлены. Работает комиссия, движение восстановлено, все работает в плановом режиме ", - сообщил Ликсутов.
Вечером вторника на Солнцевской и Большой кольцевой линиях московского метро от станции "Раменки" до станции "Хорошевская" не было движения поездов. Станции "Савеловская", "Петровский парк" и "Шелепиха" Большой кольцевой линии московского метро были закрыты для входа. Всех пассажиров эвакуировали, на линию были выведены дополнительные маршруты автобусов "КМ" от станции "Раcсказовка" до "Савеловской".
Сотрудники московского метро переводят пассажиров в исправный поезд в тоннеле Солнцевской линии. 21 мая 2019
00:42
Названы две основные версии ЧП в московском метро
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МетроМаксим ЛиксутовМоскваМосковский метрополитенПроисшествия
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