Расследованием ЧП на Солнцевской линии метро займется спецкомиссия

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Расследованием причины инцидента на Солнцевской линии московского метро занимается специально собранная экспертная комиссия, по итогам все данные будут представлены, сообщил журналистам заместитель мэра, руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов.

Ранее столичный метрополитен назвал две основные версии ЧП на Солнцевской линии: неисправность контактного рельса и неисправность токоприемника поезда, выяснение точной причины займет неделю.

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"Расследование проходит. Мы как и обещали, в указанные сроки все данные о причинах данного происшествия будут представлены. Работает комиссия, движение восстановлено, все работает в плановом режиме ", - сообщил Ликсутов.