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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Папа Римский заявил, что продолжает молиться за мир на Украине

13:44
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© AP Photo / Andrew MedichiniПапа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017
Папа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017
© AP Photo / Andrew Medichini
ВАТИКАН, 22 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил в среду, что продолжает молиться за мир на Украине.
"Непрестанно прошу Воскресшего Господа, чтобы он наполнил любовью и спокойствием сердца украинцев и даровал всей стране мир. Бог благослови всех!" - сказал понтифик в ходе традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане, обращаясь к украинским участникам ежегодного Международного военного паломничества во французский город Лурд.
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Папа Франциск неоднократно призывал к примирению на Украине. В апреле 2016 года по его инициативе был проведен специальный сбор пожертвований среди всех католиков Европы в пользу пострадавших в результате украинского конфликта.
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Религия и мировоззрениеПапа РимскийУкраинаВ мире
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