Папа Римский заявил, что продолжает молиться за мир на Украине

Папа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017

© AP Photo / Andrew Medichini Папа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017

ВАТИКАН, 22 мая – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск заявил в среду, что продолжает молиться за мир на Украине.

"Непрестанно прошу Воскресшего Господа, чтобы он наполнил любовью и спокойствием сердца украинцев и даровал всей стране мир. Бог благослови всех!" - сказал понтифик в ходе традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане, обращаясь к украинским участникам ежегодного Международного военного паломничества во французский город Лурд.