Ляшко назвал Зеленского узурпатором

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского "узурпатором".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. При этом его советник Андрей Богдан заявил, что Зеленский предлагает отменить мажоритарную составляющую на выборах и снизить проходной барьер с 5 до 3%.
"Произошло уничтожение конституции, а Зеленский – узурпатор. Парализованные его рейтингом правоохранительные органы бездействуют и проявляют абсолютное равнодушие… Выборы в Верховную раду по старому коррумпированному закону – это чистой воды авантюра, которая преследует не изменение правящего класса, не борьбу с коррупцией, не очищение власти, а захват", - приводит слова Ляшко издание "Гордон".
Ляшко добавил, что его партия "переходит в оппозицию".
В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".