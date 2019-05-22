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РИА Новости

Ляшко назвал Зеленского узурпатором

13:44
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© РИА Новости / СтрингерЛидер "Радикальной партии" Олег Ляшко
Лидер Радикальной партии Олег Ляшко
© РИА Новости / Стрингер
Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко назвал президента Украины Владимира Зеленского "узурпатором".
Очередные выборы в украинский парламент планировалось провести в октябре. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля. При этом его советник Андрей Богдан заявил, что Зеленский предлагает отменить мажоритарную составляющую на выборах и снизить проходной барьер с 5 до 3%.

"Произошло уничтожение конституции, а Зеленский – узурпатор. Парализованные его рейтингом правоохранительные органы бездействуют и проявляют абсолютное равнодушие… Выборы в Верховную раду по старому коррумпированному закону – это чистой воды авантюра, которая преследует не изменение правящего класса, не борьбу с коррупцией, не очищение власти, а захват", - приводит слова Ляшко издание "Гордон".

Ляшко добавил, что его партия "переходит в оппозицию".
В России в 2015 году против Ляшко возбудили уголовное дело по статьям "похищение человека", "истязание", "применение запрещенных средств и методов ведения войны".
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Олег ЛяшкоВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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