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В Подмосковье индекс промпроизводства по итогам I квартала составил 110,6%

13:43
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© Fotolia / Romolo TavaniРост экономики
Рост экономики
© Fotolia / Romolo Tavani
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Индекс промпроизводства в Московской области по итогам I квартала 2019 года составил 110,6% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, сообщается в пресс-релизе министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.
"По итогам первого квартала 2019 года индекс промышленного производства составил 110,6% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, что выше среднероссийского индекса (102,1%). Лидирующее положение в первом квартале заняли производство компьютеров, электронных и оптических изделий, готовых металлических изделий, а также автотранспортных средств. Устойчивым развитием характеризуются и другие виды деятельности, входящие в состав обрабатывающих производств", - цитирует пресс-служба слова зампредседателя правительства Московской области Вадима Хромова.
Отмечается, что рост индекса промышленного производства напрямую влияет на пополнение бюджета, а, следовательно, на возможности Московской области строить новые соцобъекты, развивать систему образования и здравоохранения, заниматься благоустройством территорий.
Ранее сообщалось, что в прошлом году количество индустриальных и технопарков в Московской области подошло к отметке 77. В ближайшие пять лет на территории региона буду созданы инновационно-технические центры во Фрязине и Королеве, промышленно-логистические хабы в Дмитрове, Солнечногорске, Наро-Фоминске, Ступине и Воскресенске. Кроме того, в Коломне, Зарайске, Сергиевом Посаде, Волоколамске, Звенигороде и Рузе появятся туристические кластеры.
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