У обвиняемого в поджоге церкви в Карелии выявили психическое расстройство

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в поджоге Успенской церкви в Карелии, страдает психическим расстройством, дело передано в суд для его направления на принудительное лечение, сообщается на сайте СК РФ.

Церковь в Кондопоге XVIII века сгорела 10 августа 2018 года, по уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток из Петрозаводска.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, уличенного в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного статьей УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога", - говорится в сообщении СК.

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, "несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". Уточняется, что дело направлено в суд для применения в отношении подростка принудительного лечения.