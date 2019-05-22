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РИА Новости
Религия и мировоззрение

У обвиняемого в поджоге церкви в Карелии выявили психическое расстройство

13:39
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Подросток, обвиняемый в поджоге Успенской церкви в Карелии, страдает психическим расстройством, дело передано в суд для его направления на принудительное лечение, сообщается на сайте СК РФ.
Церковь в Кондопоге XVIII века сгорела 10 августа 2018 года, по уголовному делу о поджоге был задержан 15-летний подросток из Петрозаводска.
"Завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего подростка, уличенного в совершении запрещенного уголовным законом деяния, предусмотренного статьей УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога", - говорится в сообщении СК.
Сгоревшее здание церкви Успения Божией Матери в Кондопоге в Карелии. 10 августа 2018
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Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, "несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими". Уточняется, что дело направлено в суд для применения в отношении подростка принудительного лечения.
Церковь Успения Божией Матери располагалась на территории бывшей деревни, положившей начало городу Кондопоге, на небольшом мысе, вдающемся в Чупа-губу Онежского озера. Храм построили в 1774 году, на закате северного деревянного зодчества, в память о крестьянах, погибших во время Кижского восстания 1769-1771 годов. Это была одна из самых высоких деревянных церквей на Русском Севере, памятник народного зодчества конца ХVIII века, исторически завершающий эволюцию шатровых храмов прионежской школы. В апреле 2019 года власти Карелии направили заявку для получения средств на реставрацию сожженной церкви.
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