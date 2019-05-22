СФ одобрил закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

Согласно закону, суды получат право отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса, если лицо, инфицированное вирусом иммунодефицита человека и (или) вирусом гепатита C, в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с ребенком, а также с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств.

Ранее Конституционный суд России признал не соответствующими конституции нормы Семейного кодекса и перечень заболеваний, не позволяющие людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают. Поводом к вынесению такого решения стало дело по жалобе семейной пары из Подмосковья, состоящей в браке с 2010 года. В 2012 году женщина была заражена ВИЧ в больнице, где оказалась из-за выкидыша, после чего ее сестра родила семейной паре ребенка путем искусственного оплодотворения. Несмотря на то, что ребенок постоянно живет у заявителей и воспитывается ими, суды общей юрисдикции из-за наличия у женщины ВИЧ отказали паре в его усыновлении.