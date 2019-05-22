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РИА Новости

СФ одобрил закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей

13:38
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаседание Совета Федерации
Заседание Совета Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
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Заседание Совета Федерации . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Совет Федерации одобрил в среду правительственный закон, разрешающий больным ВИЧ и вирусом гепатита С усыновлять детей.
Согласно закону, суды получат право отступать от положений статьи 127 Семейного кодекса, если лицо, инфицированное вирусом иммунодефицита человека и (или) вирусом гепатита C, в силу уже сложившихся семейных отношений проживает с ребенком, а также с учетом интересов усыновляемого ребенка и заслуживающих внимания обстоятельств.
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Закон создаёт правовую основу для принятия судебных решений, обеспечивающих права и законные интересы участников, исходя из принципа равенства и критериев разумности, необходимости и соразмерности в отношении людей, желающих усыновить ребенка, но имеющих заболевания, входящие в вышеуказанный перечень.
Ранее Конституционный суд России признал не соответствующими конституции нормы Семейного кодекса и перечень заболеваний, не позволяющие людям с ВИЧ-инфекцией и гепатитом С усыновлять детей, которых они воспитывают. Поводом к вынесению такого решения стало дело по жалобе семейной пары из Подмосковья, состоящей в браке с 2010 года. В 2012 году женщина была заражена ВИЧ в больнице, где оказалась из-за выкидыша, после чего ее сестра родила семейной паре ребенка путем искусственного оплодотворения. Несмотря на то, что ребенок постоянно живет у заявителей и воспитывается ими, суды общей юрисдикции из-за наличия у женщины ВИЧ отказали паре в его усыновлении.
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