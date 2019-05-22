В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности в четверг из-за грозы

Прохожие во время дождя на одной из улиц в Москве

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в четверг, 23 мая, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и грозы.

"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что предупреждение будет действовать с 9.00 23 мая в течение 12 часов.