В Москве объявили "желтый" уровень погодной опасности в четверг из-за грозы

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гидрометцентр объявил в четверг, 23 мая, "желтый" уровень погодной опасности в Москве и области из-за сильного ветра и грозы.
"Степень интенсивности опасных явлений: "желтый" - погода потенциально опасна", - говорится в сообщении на сайте Гидрометцентра.
Отмечается, что предупреждение будет действовать с 9.00 23 мая в течение 12 часов.
Ранее сообщалось, что в среду во второй половине дня в Москве местами могут пройти кратковременные дожди и грозы.
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