Гости чемпионата WorldSkills смогут разместить резюме на сайте Роструда

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гости национального чемпионата WorldSkills в Казани смогут воспользоваться интерактивной панелью на стенде Роструда и опубликовать свое резюме на портале "Работа в России", сообщила пресс-служба ведомства.

Национальный чемпионат, который проходит в Казани с 21 по 23 мая, станет тестовым мероприятием в преддверии мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 с 22 по 27 августа.

"На площадке "Казань Экспо" представлен стенд Роструда с интерактивной панелью. Все желающие могут подойти и ознакомиться с вакансиями, которые сегодня предлагают работодатели со всей страны, разместить резюме, а также создать профиль в соцсети Skillsnet", - говорится в сообщении.

Как отметил замруководителя Роструда Денис Васильев, соискатели могут подтвердить свои компетенции по стандартам WorldSkills при регистрации на портале. "Благодаря этому работодатели, нуждающиеся в высококвалифицированных специалистах, смогут быстро отыскать подходящего им кандидата", - уточнил он.

По словам Васильева, на сегодняшний день на портале "Работе в России" размещено более 2,5 тысяч резюме участников движения.