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РИА Новости
WorldSkills

Гости чемпионата WorldSkills смогут разместить резюме на сайте Роструда

13:16
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНациональный чемпионат "Молодые профессионалы"
Национальный чемпионат Молодые профессионалы
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Национальный чемпионат "Молодые профессионалы". Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Гости национального чемпионата WorldSkills в Казани смогут воспользоваться интерактивной панелью на стенде Роструда и опубликовать свое резюме на портале "Работа в России", сообщила пресс-служба ведомства.
Национальный чемпионат, который проходит в Казани с 21 по 23 мая, станет тестовым мероприятием в преддверии мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills Kazan 2019 с 22 по 27 августа.
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"На площадке "Казань Экспо" представлен стенд Роструда с интерактивной панелью. Все желающие могут подойти и ознакомиться с вакансиями, которые сегодня предлагают работодатели со всей страны, разместить резюме, а также создать профиль в соцсети Skillsnet", - говорится в сообщении.
Как отметил замруководителя Роструда Денис Васильев, соискатели могут подтвердить свои компетенции по стандартам WorldSkills при регистрации на портале. "Благодаря этому работодатели, нуждающиеся в высококвалифицированных специалистах, смогут быстро отыскать подходящего им кандидата", - уточнил он.
По словам Васильева, на сегодняшний день на портале "Работе в России" размещено более 2,5 тысяч резюме участников движения.
WorldSkills International – международное движение, целью которого является популяризация рабочих профессий, повышение статуса и стандартов профессиональной подготовки и квалификации по всему миру. РФ вступила в международное движение WorldSkills в 2012 году. В России движение охватывает все 85 регионов и является одним из приоритетных проектов в сфере подготовки кадров.
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