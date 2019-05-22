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РИА Новости

В Киеве посетовали, что Украину обсуждают без ее участия

13:14
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 22 мая - РИА Новости. Вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко посетовал, что лидеры России, Германии и Франции обсуждали украинский кризис без представителей Киева.
Во вторник президент РФ Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель обсудили ряд международных тем, включая ситуацию на Украине, сирийскую проблематику, Иран и ПАСЕ.
"Теперь уже Меркель, Макрон и Путин поговорили о нас, но без нас. На фоне этого нового явления администрация президента предлагает выносить вопросы мира и войны на референдум. Понятно, что все проголосуют "за мир", не вдаваясь особо в детали. Что и является удельной целью Кремля. Остальные для них - дело техники", - написал Кириленко в Twitter.
Ранее глава администрации президента Украины Андрей Богдан заявил, что глава государства Владимир Зеленский намерен инициировать проведение референдума по вопросу переговоров с Россией. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в Кремле считают внутренним делом Украины, проводить ли референдум по отношениям с Россией, но думают, что главное, чтобы был бы толк.
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Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
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Эммануэль МакронВячеслав КириленкоАнгела МеркельВладимир ПутинУкраинаВ мире
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