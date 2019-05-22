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РИА Новости

В Тюмени блогера оштрафовали за авто-вечеринку с подписчиками

13:12
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Ленинский районный суд Тюмени в среду назначил ростовскому блогеру Виктору Моцу административный штраф в размере 15 тысяч рублей за встречу с подписчиками, повлекшую нарушение общественного порядка, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы УМВД по Тюмени Светлана Новик.
"Он был задержан, и в настоящее время Ленинским районным судом города Тюмень ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.
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По ее словам, блогер привлечен к ответственности по статье КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".
Начальник пресс-службы УМВД рассказала, что во вторник вечером в полицию поступило сообщение о большом скоплении народа и нарушении общественного порядка. На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что официально безработный житель Ростова-на-Дону 1988 года рождения организовал встречу с подписчиками своих аккаунтов, рекламировал установленную в его машине мощную аудиосистему. Часть собравшихся также были на автомобилях с орущими динамиками.
"В результате массового пребывания граждан в общественном месте были созданы помехи движению и пешеходов, и транспортных средств. В отношении данного гражданина был составлен административный протокол", - отметила Новик.
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