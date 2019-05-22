В Тюмени блогера оштрафовали за авто-вечеринку с подписчиками

ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 мая – РИА Новости, Ольга Ерачина. Ленинский районный суд Тюмени в среду назначил ростовскому блогеру Виктору Моцу административный штраф в размере 15 тысяч рублей за встречу с подписчиками, повлекшую нарушение общественного порядка, сообщила РИА Новости в среду руководитель пресс-службы УМВД по Тюмени Светлана Новик.

"Он был задержан, и в настоящее время Ленинским районным судом города Тюмень ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, блогер привлечен к ответственности по статье КоАП РФ "Организация массового одновременного пребывания или передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка".

Начальник пресс-службы УМВД рассказала, что во вторник вечером в полицию поступило сообщение о большом скоплении народа и нарушении общественного порядка. На место прибыли сотрудники полиции, которые установили, что официально безработный житель Ростова-на-Дону 1988 года рождения организовал встречу с подписчиками своих аккаунтов, рекламировал установленную в его машине мощную аудиосистему. Часть собравшихся также были на автомобилях с орущими динамиками.