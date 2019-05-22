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РИА Новости

В Госдуме прокомментировали призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН

13:09
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© Фото : Міністерство охорони здоров'я УкраїниУльяна Супрун
Ульяна Супрун
© Фото : Міністерство охорони здоров'я України
Ульяна Супрун . Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Заявления исполняющего обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун, призвавшую ООН перестать "терпеть" РФ в Совете Безопасности, - "махровейшая некомпетентность", делать такие заявления в наш адрес, по меньшей мере, безграмотно, заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун ранее призвала ООН "не терпеть" присутствие России в Совете Безопасности организации.
"Призывы украинского и.о. министра здравоохранения исключить Россию из ООН – махровейшая некомпетентность. Мне страшно за страну, в правительстве которой присутствуют насколько необразованные люди. Супрун стоит перечитать базовые основы истории за курс средней школы, вспомнить какие государства стояли у истоков основания Организации Объединенных Наций, и какова роль Совета Безопасности. Россия – преемница СССР и делать такие заявления в наш адрес, по меньшей мере, безграмотно", - сказал Слуцкий журналистам.
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
09:40
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
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Леонид СлуцкийУльяна СупрунСовет Безопасности ООНРоссияУкраинаВ мире
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