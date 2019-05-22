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РИА Новости

В России может появиться учреждение, определяющее потребность в лекарствах

13:04
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки
Таблетки
© РИА Новости / Денис Абрамов
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Новое федеральное учреждение, которое будет определять потребности в закупках лекарственных препаратов и следить за тем, сколько лекарств находится на рынке, может появиться в России, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.
"Федеральное автономное учреждение, которое (может быть создано - ред.) под эгидой Минздрава, сейчас рассматривается его формирование", - сказала Максимкина на конференции "ФармМедОбращение 2019".
Она уточнила, что учреждение будет осуществлять определенные контрольные мероприятия, в том числе определять потребность россиян в лекарствах и отслеживать, сколько препаратов находится на рынке.
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