В России может появиться учреждение, определяющее потребность в лекарствах

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Новое федеральное учреждение, которое будет определять потребности в закупках лекарственных препаратов и следить за тем, сколько лекарств находится на рынке, может появиться в России, заявила директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава РФ Елена Максимкина.

"Федеральное автономное учреждение, которое (может быть создано - ред.) под эгидой Минздрава, сейчас рассматривается его формирование", - сказала Максимкина на конференции "ФармМедОбращение 2019".