Другой Хирург: о маме, отношениях с Путиным и за что ему теперь стыдно

Одни считают его фриком, другие делают кумиром. Он не так прост, как кажется. В новом эпизоде подкаста Натальи Лосевой "Как вы это делаете?!" Хирург не снимает своего приросшего кожаного жилета, но скидывает броню. Говорит о том, готов ли идти в политику, что влечёт людей в мотоциклисты, чем "Ночные волки" отличаются от других байкеров России и мира, а также почему его дружба с Владимиром Путиным никак не связана с политикой.