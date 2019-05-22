Другой Хирург: о маме, отношениях с Путиным и за что ему теперь стыдно

Одни считают его фриком, другие делают кумиром. Он не так прост, как кажется. В новом эпизоде подкаста Натальи Лосевой "Как вы это делаете?!" Хирург не снимает своего приросшего кожаного жилета, но скидывает броню. Говорит о том, готов ли идти в политику, что влечёт людей в мотоциклисты, чем "Ночные волки" отличаются от других байкеров России и мира, а также почему его дружба с Владимиром Путиным никак не связана с политикой.
Спрашиваем Александра Залдостанова "Как вы это делаете?!" и узнаём:
0:50 – почему не снимает кожаный жилет
2:06 – кого Хирург считает врагом
5:05 – чем обязаны байкеры его маме
9:33 – о кастовости в байкер–клубах
14:36 – о плюсах и минусах дружбы с Владимиром Путиным
17:50 – как и почему он получает огромные гранты
19:59 – почему Александр Хирург незаменим
20:51 – зачем на самом деле нужно байк-шоу в Севастополе
24:08 – о стене мертвецов в его клубе
24:28 – о фокусах с девушками, за которые теперь стыдно
27:42 - пойдет ли Хирург в Единую Россию
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
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Эпизод монтировал Андрей Темнов
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