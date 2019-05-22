Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T13:03Z
https://ria.ru/20190522/1554797372.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155479/70/1554797085_0:3:640:363_1036x0_80_0_0_5c3ceacaee47e31712cfb1c87b7b7c25.jpg
РИА Новости
Как вы это делаете?!
Наталья Лосева разговаривает с людьми, которые действуют. Гости подкаста не боятся совершать поступки, порою неоднозначные. Принимать непростые решения и брать на себя ответственность там, где другие не смогли.

Другой Хирург: о маме, отношениях с Путиным и за что ему теперь стыдно

13:00
96
Как вы это делаете?!
Другой Хирург: о маме, отношениях с Путиным и за что ему теперь стыдно
13:00
Вы можете не знать его фамилию, но вам точно знакомо его прозвище. Александр "Хирург" Залдостанов – бессменный лидер мотоклуба "Ночные волки", крупнейшего и старейшего в России. За 30 лет существования клуба Хирург создал в стране независимое байкерское движение, организовал крупнейший мото-фест в Крыму и подружился с Владимиром Путиным.
Одни считают его фриком, другие делают кумиром. Он не так прост, как кажется. В новом эпизоде подкаста Натальи Лосевой "Как вы это делаете?!" Хирург не снимает своего приросшего кожаного жилета, но скидывает броню. Говорит о том, готов ли идти в политику, что влечёт людей в мотоциклисты, чем "Ночные волки" отличаются от других байкеров России и мира, а также почему его дружба с Владимиром Путиным никак не связана с политикой.
Спрашиваем Александра Залдостанова "Как вы это делаете?!" и узнаём:
0:50 – почему не снимает кожаный жилет
2:06 – кого Хирург считает врагом
5:05 – чем обязаны байкеры его маме
9:33 – о кастовости в байкер–клубах
14:36 – о плюсах и минусах дружбы с Владимиром Путиным
17:50 – как и почему он получает огромные гранты
19:59 – почему Александр Хирург незаменим
20:51 – зачем на самом деле нужно байк-шоу в Севастополе
24:08 – о стене мертвецов в его клубе
24:28 – о фокусах с девушками, за которые теперь стыдно
27:42 - пойдет ли Хирург в Единую Россию
Эпизоды этого подкаста обычно выходят по средам.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Как и где бесплатно подписаться на подкасты
________
Эпизод монтировал Андрей Темнов
Помогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ru
Подписывайтесь на наш канал в инстаграме @ria_podcasts
001000
Обсудить 0
Как вы это делаете?!ПодкастАлександр "Хирург" ЗалдостановНочные волки (байкерский клуб)
Рекомендуем
Бывший глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун в суде
Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
РИА
Новости
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Государство обязано оказывать содействие профсоюзам, заявил Путин
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с получателями мегагрантов на проведение научных исследований и с молодыми учеными в Сочи
Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
Заседание Совета Федерации
СФ одобрил закон, разрешающий больным ВИЧ и гепатитом С усыновлять детей
Лента
новостей
Отдыхающие на набережной в Севастополе
Крым принял первый в году миллион туристов
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
Президент РФ Владимир Путин выступает на съезде Федерации независимых профсоюзов России
Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
Банкноты номиналом 5000 рублей
В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
Таблетки
В России может появиться учреждение, определяющее потребность в лекарствах
Глава политического совета партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук
Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС Севастополь, Изборск и Калуга во время воздушной части военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в ВОВ
Самолеты ВВС США сопроводили российские Ту-95МС при полете у берегов Аляски
Заместитель руководителя администрации президента — пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
В Кремле оценили идею Зеленского о референдуме по переговорам с Россией
Во Владимирской области ликвидировали двух боевиков: кадры спецоперации
Опубликовано видео с места ликвидации террористов под Владимиром
Задержание участников международного наркосиндиката
В России наркоторговец впервые получил пожизненный срок
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
14:59Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей
14:59Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
14:55Зеленский пожаловался на президентское кресло
14:53ОП Петербурга предложила Беглову принять участие в выборах губернатора
14:52Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*
Лента новостейМолния