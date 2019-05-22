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РИА Новости

На заседании СМИД ШОС обсудили борьбу с терроризмом, заявил Лавров

13:03
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БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел государств-членов ШОС в ходе заседания в среду уделили особое внимание повышению эффективности и расширению сферы деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам мероприятия.
Министр отметил, что заседание Совета министров иностранных ШОС дел было полезным.
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"В центре работы была подготовка к саммиту ШОС, который состоится здесь же в Бишкеке в первой половине июня. Мы рассмотрели проекты документов, которые готовятся к этому мероприятию. Центральный политический документ - Бишкекская декларация..", - заявил Лавров журналистам.
"Особое внимание мы уделили повышению эффективности и расширению сферы деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС в сфере борьбы с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью, с экстремизмом и прочими угрозами и вызовами на нашем пространстве", - подчеркнул министр.
Также министры обсудили важность наращивания экономического взаимодействия, были отмечены хорошие перспективы в сфере гуманитарного сотрудничества, в частности, все поддержали и признают полезной деятельность Университета ШОС, добавил Лавров.
"Здесь, наряду с Деловым советом, с банковским объединением ШОС появился новый формат, предложенный Россией, - имею в виду Форум межрегионального сотрудничества стран-членов ШОС", - заявил глава российского МИД.
Очередной саммит ШОС состоится в Бишкеке 13-14 июня.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. На саммите ШОС в Астане 9 июня 2017 года лидеры государств-членов ШОС подписали решение о приеме Индии и Пакистана в организацию. Странами-наблюдателями в организации на данный момент являются Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, странами-партнерами — Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
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