На заседании СМИД ШОС обсудили борьбу с терроризмом, заявил Лавров

БИШКЕК, 22 мая - РИА Новости. Министры иностранных дел государств-членов ШОС в ходе заседания в среду уделили особое внимание повышению эффективности и расширению сферы деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров по итогам мероприятия.

Министр отметил, что заседание Совета министров иностранных ШОС дел было полезным.

"В центре работы была подготовка к саммиту ШОС, который состоится здесь же в Бишкеке в первой половине июня. Мы рассмотрели проекты документов, которые готовятся к этому мероприятию. Центральный политический документ - Бишкекская декларация..", - заявил Лавров журналистам.

"Особое внимание мы уделили повышению эффективности и расширению сферы деятельности Региональной антитеррористической структуры ШОС в сфере борьбы с терроризмом, наркотрафиком, организованной преступностью, с экстремизмом и прочими угрозами и вызовами на нашем пространстве", - подчеркнул министр.

Также министры обсудили важность наращивания экономического взаимодействия, были отмечены хорошие перспективы в сфере гуманитарного сотрудничества, в частности, все поддержали и признают полезной деятельность Университета ШОС, добавил Лавров.

"Здесь, наряду с Деловым советом, с банковским объединением ШОС появился новый формат, предложенный Россией, - имею в виду Форум межрегионального сотрудничества стран-членов ШОС", - заявил глава российского МИД.

Очередной саммит ШОС состоится в Бишкеке 13-14 июня.