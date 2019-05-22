Посольство России в Италии сообщило об одном погибшем в ДТП с автобусом

РИМ, 22 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Один человек погиб, десять пострадали в ДТП с туристическим автобусом в итальянской Тоскане, в котором, предположительно, находились российские туристы, сообщил РИА Новости представитель посольства РФ в Италии.

"В посольство поступила информация от департамента гражданской защиты и обороны Италии о том, что сегодня в 9.30 утра по дороге из Флоренции в Сиену произошло ДТП с туристическим автобусом с, предположительно, российскими туристами на борту", - заявил дипломат.

По его словам, всего в автобусе находились 60 человек. "По предварительным данным, пострадали 10 человек, один погиб. По информации департамента гражданской обороны Италии, пострадавшие доставлены в больницы Сиены. Сотрудники посольства выехали в Сиену, чтобы вступить в личный контакт с пострадавшими, оказать им всю посильную помощь и прояснить обстоятельства произошедшего", - заявил собеседник агентства.

#Incidente #Monteriggioni soccorritori al lavoro sul bus turistico finito in una scarpata, @emergenzavvf hanno estratto le ultime 3 persone incastrate all'interno del mezzo ora affidate al 118. Bilancio provvisorio un morto e diversi feriti @TgrRai pic.twitter.com/91O4sRCuTN — Tgr Rai Toscana (@TgrRaiToscana) 22 мая 2019 г.

Посольство открыло горячую линию для возможных пострадавших и их родственников.

По сообщению итальянской компании по управлению автомобильными дорогами ANAS, ДТП произошло в районе города Монтериджони. Автобус сошел со скоростной трассы, перевернулся. Причины ДТП устанавливаются. Участок автомагистрали закрыт. Anas также сообщает об одном погибшем и нескольких пострадавших.

На видеозаписях с места происшествия слышна русская речь. На записи видно, как из автобуса по очереди выбираются молодые люди.