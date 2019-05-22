Большинство украинцев хотят видеть новые партии в парламенте, показал опрос

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Около 58% жителей Украины планируют на выборах в парламент выбирать фаворитов из числа новых партий, об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты Около 58% жителей Украины планируют на выборах в парламент выбирать фаворитов из числа новых партий, об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса социологической группы "Рейтинг".

Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.

По данным на сайте "Рейтинга", около 58% опрошенных заявили, что на парламентских выборах "будут искать альтернативу среди новых партий"; 26% избирателей готовы проголосовать за политические силы, которые уже есть в парламенте. Оставшиеся 16% опрошенных не определились с выбором или отказались отвечать на вопрос.

В тексте опроса отмечается, что запрос на "традиционные партии" относительно выше среди сторонников сил, которые уже представлены в Верховной раде, но даже среди этих людей от 24 до 40% готовы отдать свои голоса "новым" политическим проектам.