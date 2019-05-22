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РИА Новости

Большинство украинцев хотят видеть новые партии в парламенте, показал опрос

13:00
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкДепутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Около 58% жителей Украины планируют на выборах в парламент выбирать фаворитов из числа новых партий, об этом свидетельствуют опубликованные в среду результаты опроса социологической группы "Рейтинг".
Очередные выборы в украинский парламент планировались в октябре этого года. Во вторник президент Украины подписал указ о досрочном прекращении полномочий Рады и назначил внеочередные выборы на 21 июля.
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По данным на сайте "Рейтинга", около 58% опрошенных заявили, что на парламентских выборах "будут искать альтернативу среди новых партий"; 26% избирателей готовы проголосовать за политические силы, которые уже есть в парламенте. Оставшиеся 16% опрошенных не определились с выбором или отказались отвечать на вопрос.
В тексте опроса отмечается, что запрос на "традиционные партии" относительно выше среди сторонников сил, которые уже представлены в Верховной раде, но даже среди этих людей от 24 до 40% готовы отдать свои голоса "новым" политическим проектам.
Опрос проводился с 16 по 21 мая 2019 года по всей Украине, за исключением неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Были опрошены две тысячи респондентов старше 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
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