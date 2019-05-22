Власти Австрии определили состав переходного правительства, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ведомство федерального канцлера Австрии утвердило список экспертов, которые в среду займут освободившиеся министерские посты на период действия в стране переходного правительства, сообщает австрийское новостное агентство APA.
Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что все министры от Австрийской партии свободы (АПС) уходя в отставку, за исключением главы МИД Карин Кнайсль. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что президент страны поручил ему заполнить освободившиеся министерские посты экспертами.
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По данным агентства, новым главой австрийского МВД вместо Херберта Кикля станет бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, а минобороны вместо Марио Кунасека возглавит офицер Йоханн Луиф. Пост министра транспорта, инноваций и технологий займет глава управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, а министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей станет экс-глава департамента ведомства Вальтер Пельтнер.
Австрийская радиостанция Ö3 сообщает, что вместо ушедшего в отставку Хайнца-Кристиана Штрахе функции вице-канцлера будет выполнять министр финансов Хартвиг Лёгер.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.
Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.