Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T12:59Z
https://ria.ru/20190522/1554797155.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Власти Австрии определили состав переходного правительства, сообщили СМИ

12:59
207
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ведомство федерального канцлера Австрии утвердило список экспертов, которые в среду займут освободившиеся министерские посты на период действия в стране переходного правительства, сообщает австрийское новостное агентство APA.
Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что все министры от Австрийской партии свободы (АПС) уходя в отставку, за исключением главы МИД Карин Кнайсль. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что президент страны поручил ему заполнить освободившиеся министерские посты экспертами.
Канцлер Австрии Себастьян Курц
19 мая, 18:35
Дыру в Европе заткнули "русской девушкой-олигархом"
По данным агентства, новым главой австрийского МВД вместо Херберта Кикля станет бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, а минобороны вместо Марио Кунасека возглавит офицер Йоханн Луиф. Пост министра транспорта, инноваций и технологий займет глава управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, а министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей станет экс-глава департамента ведомства Вальтер Пельтнер.
Австрийская радиостанция Ö3 сообщает, что вместо ушедшего в отставку Хайнца-Кристиана Штрахе функции вице-канцлера будет выполнять министр финансов Хартвиг Лёгер.
За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.
Немецкая Welt указала на то, что запечатленная на видео встреча была "ловушкой" для политика, выступающего вместе с его Австрийской партией свободы за отмену антироссийских санкций и нормализацию отношений с Москвой. Штрахе, также назвавший ситуацию ловушкой и целенаправленным политическим убийством, был вынужден подать в отставку. Канцлер Австрии Себастьян Курц отказался продолжать правительственную коалицию с партией Штрахе и объявил о проведении досрочных выборов в парламент.
010016
Обсудить 0
Карин КнайсльХайнц-Кристиан ШтрахеСебастьян КурцЕвропейский парламентАвстрияВ мире
Рекомендуем
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Посольство России в Италии сообщило об одном погибшем в ДТП с автобусом
РИА
Новости
Вице-премьер-министр Украины Вячеслав Кириленко
В Киеве посетовали, что Украину обсуждают без ее участия
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Большинство украинцев хотят видеть новые партии в парламенте, показал опрос
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский назначил главу партии "Слуга народа" первым замглавы СБУ
Лента
новостей
Вид на Вену
Президент Австрии привел к присяге переходное правительство
Большинство украинцев ждут радикальных изменений в стране, показал опрос
Владимир Зеленский
В Раде зарегистрировали первый законопроект Зеленского
Здание Центрального Банка
Эксперт рассказал, почему Центробанк покупает золото в резервы
Избранный президент Украины Владимир Зеленский перед церемонией инаугурации в Киеве
"Народный фронт" потребовал от Зеленского внести кандидатуру премьера
Установлен владелец вертолета, напугавшего людей на пляже в Ильичево
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Кирилл посетит Страсбург и встретится с руководством Совета Европы
Ульяна Супрун
В Госдуме прокомментировали призыв Супрун исключить Россию из СБ ООН
В ДНР заявили о задержании украинских диверсантов
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала призыв Зеленского усилить антироссийские санкции
Папа Римский Франциск во время выступления в президентском дворце в Колумбии. 7 сентября 2017
Папа Римский заявил, что продолжает молиться за мир на Украине
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
14:59Власти Крыма обещают удивить туристов образцовым состоянием пляжей
14:59Путин назвал препятствование созданию профсоюзов самоуправством
14:55Зеленский пожаловался на президентское кресло
14:53ОП Петербурга предложила Беглову принять участие в выборах губернатора
14:52Немецкая генпрокуратура выдвинула обвинения против 41-летней сторонницы ИГ*
Лента новостейМолния