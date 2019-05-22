Власти Австрии определили состав переходного правительства, сообщили СМИ

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Ведомство федерального канцлера Австрии утвердило список экспертов, которые в среду займут освободившиеся министерские посты на период действия в стране переходного правительства, сообщает австрийское новостное агентство Ведомство федерального канцлера Австрии утвердило список экспертов, которые в среду займут освободившиеся министерские посты на период действия в стране переходного правительства, сообщает австрийское новостное агентство APA

Во вторник президент Австрии Александер Ван дер Беллен заявил, что все министры от Австрийской партии свободы (АПС) уходя в отставку, за исключением главы МИД Карин Кнайсль. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что президент страны поручил ему заполнить освободившиеся министерские посты экспертами.

По данным агентства, новым главой австрийского МВД вместо Херберта Кикля станет бывший председатель Верховного суда Австрии Экарт Ратц, а минобороны вместо Марио Кунасека возглавит офицер Йоханн Луиф. Пост министра транспорта, инноваций и технологий займет глава управления воздушным движением Austro Control Валери Хакль, а министром труда, социальных дел, здравоохранения и защиты прав потребителей станет экс-глава департамента ведомства Вальтер Пельтнер.

Австрийская радиостанция Ö3 сообщает, что вместо ушедшего в отставку Хайнца-Кристиана Штрахе функции вице-канцлера будет выполнять министр финансов Хартвиг Лёгер.

За неделю до выборов в Европарламент крупнейшие немецкие СМИ синхронно опубликовали материалы с утверждением о том, что вице-канцлер Хайнц-Кристиан Штрахе обсуждал возможность покупки медиаактивов для влияния на выборы с некой "россиянкой", которая, по словам Штрахе, является гражданкой Латвии.