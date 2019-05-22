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РИА Новости

Установлен владелец вертолета, напугавшего людей на пляже в Ильичево

12:59
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Следователи установили владельца вертолета, пролетевшего над пляжем в поселке Ильичево Ленинградской области, в результате чего девятилетняя девочка испугалась, упала и получила травмы, сообщили РИА Новости в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.
Ранее местные СМИ сообщили, что в поселке Ильичево вертолет начал посадку прямо на пляже. В СМИ отметили, что отдыхающие успели разбежаться, но девятилетняя девочка споткнулась, упала, разбила губу, нос и вывихнула руку.
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По данным ведомства, проводится доследственная проверка по факту полета над пляжной зоной. Следователи установят, был ли полет санкционированным.
"Вертолет и его владелец установлены. Сейчас продолжается проверка", – сказали в ведомстве.
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Ленинградская областьРоссияПроисшествия
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