Установлен владелец вертолета, напугавшего людей на пляже в Ильичево

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 мая - РИА Новости. Следователи установили владельца вертолета, пролетевшего над пляжем в поселке Ильичево Ленинградской области, в результате чего девятилетняя девочка испугалась, упала и получила травмы, сообщили РИА Новости в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Ранее местные СМИ сообщили, что в поселке Ильичево вертолет начал посадку прямо на пляже. В СМИ отметили, что отдыхающие успели разбежаться, но девятилетняя девочка споткнулась, упала, разбила губу, нос и вывихнула руку.

По данным ведомства, проводится доследственная проверка по факту полета над пляжной зоной. Следователи установят, был ли полет санкционированным.