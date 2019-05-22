Под Костромой нашли тело пропавшего восьмилетнего мальчика

В Костромской области обнаружено тело второго из двух детей, пропавших в окрестностях поселка Лесобаза Мантуровского района. 22 мая 2019

В Костромской области обнаружено тело второго из двух детей, пропавших в окрестностях поселка Лесобаза Мантуровского района. 22 мая 2019

© Фото : СУСК РФ по Костромской области В Костромской области обнаружено тело второго из двух детей, пропавших в окрестностях поселка Лесобаза Мантуровского района. 22 мая 2019

ВОРОНЕЖ, 22 мая - РИА Новости. Тело восьмилетнего мальчика из Костромской области, который 6 апреля ушел гулять с семилетним другом и не вернулся, найдено в реке, сообщает в среду следственное управление СК РФ.

Мальчики семи и восьми лет днем 6 апреля в поселке Лесобаза Мантуровского района пошли гулять и не вернулись. СК начал проверку по факту безвестного исчезновения детей, а затем возбудил дело об убийстве. Днем 14 апреля в воде в реке Унжа в черте города Мантурово обнаружено тело семилетнего мальчика без признаков насильственной смерти.

Поиски второго ребенка продолжали сотрудники областного управления СК России, подразделений полиции, МЧС, органов местного самоуправления, добровольцы поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт" и местное население. В общей сложности было обследовано более 140 километров вниз по течению реки от поселка Лесобаза.

В Костромской области обнаружено тело второго из двух детей, пропавших в окрестностях поселка Лесобаза Мантуровского района. 22 мая 2019 В Костромской области обнаружено тело второго из двух детей, пропавших в окрестностях поселка Лесобаза Мантуровского района. 22 мая 2019

"Сегодня, 22 мая 2019 года, в воде в реке Унжа вблизи железнодорожного моста в черте города Мантурово обнаружено тело восьмилетнего мальчика", - сообщил СК.