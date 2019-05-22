В Испании потребовали приостановить статус депутатов, которых судит ВС

МАДРИД, 22 мая – РИА Новости. Испанская прокуратура потребовала приостановить депутатские полномочия пятерых политиков, проходящих по делу о незаконном провозглашении независимости Каталонии в октябре 2017 года.

Соответствующее прошение в среду прокуратура направила в Верховный суд, рассматривающий это дело. По мнению обвинения, ВС должен сообщить парламенту Испании о том, что это должно быть сделано "немедленно", поскольку уголовно-процессуальный кодекс предполагает приостановку полномочий занимающего выборную должность, если он находится в предварительном заключении по обвинению в организации восстания.

Речь идет о четырех депутатах от "Левых республиканцев Каталонии" и "Вместе за Каталонию", избранных в конгресс в результате досрочных парламентских выборов 28 апреля, - Ориоле Жункерасе, Жорди Санчесе, Жорди Туруле и Жозепе Руле, а также сенаторе Рауле Ромеве. В понедельник они лично получили акты о их депутатском статусе, а во вторник присутствовали на учредительных заседаниях парламента. По мнению прокуратуры, приостановка депутатского статуса не входит в полномочия Верховного суда, решения должны принимать конгресс и сенат – причем без предварительного запроса рекомендаций своих юридических служб, а исключительно на основании Уголовно-процессуального кодекса.

Прокуратура просит суд "сообщить президиуму Конгресса депутатов и президиуму сената, что они должны приступить к немедленному применению статьи 384-бис Уголовно-процессуального кодекса, последствиями чего станет приостановка выполнения прав и обязанностей депутатов и сенатора, соответственно, с тем, чтобы президиумы приняли определенные меры для обеспечения выполнения правовых положений", говорится в документе.