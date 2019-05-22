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РИА Новости

В ДНР заявили о задержании украинских диверсантов

12:48
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ДОНЕЦК, 22 мая — РИА Новости. В Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики заявили о задержании группы украинских диверсантов.

"При задержании у боевиков была изъята форма, автомобильные номерные знаки и документы образца Народной милиции, а также взрывчатые вещества. С задержанными проводятся следственные мероприятия", — сказал представитель ведомства.

Ранее в штабе военной операции в Донбассе сообщили, что грузовик с военными отклонился от маршрута в районе села Новотроицкое и попал на неподконтрольную Киеву территорию. В результате были задержаны восемь силовиков.
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