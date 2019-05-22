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РИА Новости

Под Владимиром задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

12:47
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Сбежавший из колонии-поселения во Владимире осужденный задержан, сообщило УФСИН по региону.
Ранее сообщалось, что исчезновение осужденного на участке-колонии поселения при ИК-3 города Владимира заметили утром во вторник. Мужчина 1981 года рождения был осужден в 2005 году на 17 с половиной лет лишения свободы за ряд преступлений, в том числе убийство и разбой. Сначала он отбывал наказание в колонии строгого режима, но характеризовался положительно и в 2018 году был переведен в колонию-поселение, где содержался без охраны, но под надзором.
© Фото : УФСИН России по Владимирской областиОсужденный 1981 года рождения, пропавший на участке-колонии поселения при ИК-3 г.Владимира
Осужденный 1981 года рождения, пропавший на участке-колонии поселения при ИК-3 г.Владимира
© Фото : УФСИН России по Владимирской области
Осужденный 1981 года рождения, пропавший на участке-колонии поселения при ИК-3 г.Владимира
"Оперативными сотрудниками УФСИН России по Владимирской области был задержан осужденный 1981 года рождения, совершивший побег утром 21 мая 2019 с участка-колонии поселения при ИК-3 города Владимира", - говорится в сообщении.
Представитель пресс-службы УФСИН уточнил РИА Новости, что беглец был задержан в городе Кольчугино, откуда он родом.
Ведомство отмечает, что в поиске преступника помогали сотрудники полиции.
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