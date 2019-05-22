Под Владимиром задержали сбежавшего из колонии-поселения осужденного

Ранее сообщалось, что исчезновение осужденного на участке-колонии поселения при ИК-3 города Владимира заметили утром во вторник. Мужчина 1981 года рождения был осужден в 2005 году на 17 с половиной лет лишения свободы за ряд преступлений, в том числе убийство и разбой. Сначала он отбывал наказание в колонии строгого режима, но характеризовался положительно и в 2018 году был переведен в колонию-поселение, где содержался без охраны, но под надзором.