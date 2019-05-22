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РИА Новости

"АвтоВАЗ" начал производство Lada Granta в исполнении Cross

12:45
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© РИА Новости / Анар Мовсумов / Перейти в фотобанкСборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти
Сборка новых автомобилей на заводе АвтоВАЗ в Тольятти
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Перейти в фотобанк
Сборка новых автомобилей на заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. "АвтоВАЗ" начал производство Lada Granta в исполнении Cross, первая партия универсалов с улучшенными характеристиками проходимости уже отправлена дилерам, говорится в сообщении компании.
"Lada начала производство и отправила в дилерские центры первую партию автомобилей Lada Granta Cross – универсала, обладающего улучшенными характеристиками проходимости. У новинки самый большой в семействе Lada Granta дорожный просвет – 198 миллиметров, одновременно подчеркивающий принадлежность модели к семейству Cross. На кузове – защитный обвес из прочного пластика, предохраняющий эмаль от повреждений на легком бездорожье", - отмечает "АвтоВАЗ".
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Интерьер автомобиля оформлен в двухцветной гамме: основной черный цвет дополняют серые или оранжевые вставки на дверях и сиденьях, еще одна стилевая особенность LADA Granta Cross – 15-дюймовые литые диски, в которых сочетается серый и серебристый цвета, описывает компания. Также в базовую комплектацию автомобиля включена климатическая система и рейлинги на крыше, говорится в сообщении.
"Продажи новинки, как и планировалось, стартуют летом 2019 года. Покупателям будет предложено несколько вариантов комплектаций и различные конфигурации силового агрегата", - сообщает "АвтоВАЗ".
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АвтоВАЗ GrantaАвтоВАЗРоссия
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