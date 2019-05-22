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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Основатель Huawei: компания готова к введению США запрета на сотрудничество

12:40
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© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПавильон компании Huawei
Павильон компании Huawei
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
МОСКВА, 22 мая - Проект "Россия-Китай: главное". Редакционный материал Медиакорпорации Китая. Основатель Huawei Жэнь Чжэнфэй в интервью китайским СМИ в Шэньчжэне прокомментировал решение США отсрочить запрет на торговлю с корпорацией.
"90 дней не имеют для нас особого значения, мы уже подготовились. Мы не можем контролировать то, что делает правительство США, сказал он.
Во вторник (попекинскому времени) на сайте министерства торговли США было опубликовано заявление о том, что США выдали корпорации Huawei и её партнерам временную универсальную лицензию сроком на 90 дней. В заявлении отмечается, что данное решение предоставит соответствующим органам и компаниям время, чтобы они внесли коррективы в свою работу.
По сообщению французского агентства AFP, представитель США отметил, что Huawei и её торговым партнёрам требуется время для обновления программного обеспечения и выполнения некоторых договорных обязательств. Однако согласно новому документу министерства торговли США, отсрочка не означает отмену запрета, а дает возможность обеспечить работу проданного оборудования, существующих сетей, предоставлять услуги и поддерживать существующие мобильные сервисы в США, чтобы все компании могли соблюдать юридически обязывающие договоры и соглашения, подписанные 16 мая или ранее.
Жэнь Чжэнфэй отметил, что год назад компания Huawei уже ощутила на себе контроль со стороны США. Однако американские политики недооценивают возможности китайского гиганта. Это никак не скажется на технологиях 5G компании Huawei, а вот другие точно не смогут догнать Huawei в этой области даже за два-три года.
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По словам основателя Huawei, компанияне будет отказываться от поставок микросхем и чипов из США. "Пока правительство США разрешает американским компаниям экспортировать комплектующие, Huawei будет продолжать их покупать, одновременно опираясь на собственные исследования и разработки", - сказал Жэнь Чжэнфэй.
Он также отметил, что компания имеет тесную связь с Европой. Ведь пропускная способность 5G в 20 раз больше, чем у 4G, в 10 тысяч раз больше, чем у 2G, а энергопотребление меньше в 10 раз, габариты уменьшились на 70%. Компания использует материалы, которые не подвержены коррозии на протяжении нескольких лет. Такие материалы очень подходят для стран Европы.
Согласно опубликованным ранее сообщениям, многие страны высказали различные точки зрения относительно запрета США на работу с компанией Huawei. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что компании, отвечающие установленным стандартам безопасности, могут участвовать в создании сети 5G в Германии. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что он объективно оценит возможность компании Huawei принять участие во внедрении технологий 5G в Канаде. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что до онлайн-торгов по поводу 5G, не исключает участия любых компаний. Министр цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта Великобритании Джереми Райт заявил, что Великобритания примет собственное решение по вопросам технологий 5G и компании Huawei.
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Россия-Китай: ГлавноеHuawei TechnologiesКитай
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