Мосгордума приняла закон об эксперименте с электронным голосованием

МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Московская городская дума в среду приняла во втором и окончательном чтении закон об организации экспериментального электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва.

Эксперимент по электронному голосованию пройдет в этом году на выборах в Мосгордуму. По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, в случае успеха при проведении эксперимента такой опыт будет востребован и в других субъектах на региональных выборах, а также на федеральных.

Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов представил на заседании поправки, поступившие после рассмотрения законопроекта в первом чтении на заседании Мосгордумы 29 апреля. Одной из поправок уточняется количественный состав участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию – от 9 до 14 членов.

Также одной из поправок уточняется, что все подзаконные нормативные правовые акты, которые регулируют отдельные вопросы подготовки и проведения дистанционного электронного голосования, необходимо принять не позднее чем за 50 дней до дня голосования. При этом срок подачи избирателями заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании начинается за 45 дней до дня голосования. Данные поправки были одобрены на заседании комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению во вторник.

"После принятия поправок предлагаю принять закон в целом", - сказал Горбунов.

Законом предусматривается проведение дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы в одном или нескольких одномандатных избирательных округах Москвы, определяемых решением Мосгоризбиркома. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате, избиратели вправе самостоятельно выбрать формат участия.

Для проведения электронного голосования законом предусматривается создание специальной участковой избирательной комиссии. В пояснительной записке к закону отмечается, что проголосовать можно будет с помощью специального программного обеспечения портала госуслуг Москвы.

"Государственная дума приняла закон, предусматривающий проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию на выборах в Мосгордуму седьмого созыва в сентябре этого года. Региональный закон, принятый сегодня Мосгордумой, регулирует нормы проведения эксперимента в нескольких избирательных округах в столице. Для его осуществления будут создана специальная избирательная комиссия, в состав которой войдет от 9 до 14 человек", - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.