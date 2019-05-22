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РИА Новости

Мосгордума приняла закон об эксперименте с электронным голосованием

12:40
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© РИА Новости / Алексей КуденкоЗдание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве
© РИА Новости / Алексей Куденко
Здание Московской городской Думы на Страстном бульваре в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая – РИА Новости. Московская городская дума в среду приняла во втором и окончательном чтении закон об организации экспериментального электронного голосования на выборах депутатов Мосгордумы седьмого созыва.
Эксперимент по электронному голосованию пройдет в этом году на выборах в Мосгордуму. По словам замглавы ЦИК Николая Булаева, в случае успеха при проведении эксперимента такой опыт будет востребован и в других субъектах на региональных выборах, а также на федеральных.
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Председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов представил на заседании поправки, поступившие после рассмотрения законопроекта в первом чтении на заседании Мосгордумы 29 апреля. Одной из поправок уточняется количественный состав участковой избирательной комиссии по дистанционному электронному голосованию – от 9 до 14 членов.
Также одной из поправок уточняется, что все подзаконные нормативные правовые акты, которые регулируют отдельные вопросы подготовки и проведения дистанционного электронного голосования, необходимо принять не позднее чем за 50 дней до дня голосования. При этом срок подачи избирателями заявлений об участии в дистанционном электронном голосовании начинается за 45 дней до дня голосования. Данные поправки были одобрены на заседании комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению во вторник.
"После принятия поправок предлагаю принять закон в целом", - сказал Горбунов.
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Законом предусматривается проведение дистанционного электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы в одном или нескольких одномандатных избирательных округах Москвы, определяемых решением Мосгоризбиркома. Дистанционное электронное голосование будет проходить одновременно с голосованием в традиционном формате, избиратели вправе самостоятельно выбрать формат участия.
Для проведения электронного голосования законом предусматривается создание специальной участковой избирательной комиссии. В пояснительной записке к закону отмечается, что проголосовать можно будет с помощью специального программного обеспечения портала госуслуг Москвы.
"Государственная дума приняла закон, предусматривающий проведение эксперимента по электронному дистанционному голосованию на выборах в Мосгордуму седьмого созыва в сентябре этого года. Региональный закон, принятый сегодня Мосгордумой, регулирует нормы проведения эксперимента в нескольких избирательных округах в столице. Для его осуществления будут создана специальная избирательная комиссия, в состав которой войдет от 9 до 14 человек", - отметил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.
Он также отметил, что "Москва всегда выступала флагманом по внедрению новых современных технологий, и готова к проведению эксперимента как технически, так и законодательно".
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