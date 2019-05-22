Центробанк хочет ввести ответственность за использование имитаций банкнот

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЦБ РФ хочет установить ответственность за использование изделий, которые визуально имитируют настоящие банкноты, при этом регулятор не возражает против сувениров, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

"Мы хотели бы исключить возможность появления на рынке денег, которые очень похожи по размеру и по образцу на настоящие. Мы сейчас работаем над этой темой с коллегами, чтобы предусмотреть ответственность за использование банкнотоподобных изделий", - сказала Скоробогатова.

При этом, по ее словам, ЦБ не против сувенирной продукции, которая может быть меньшего или большего размера, чем настоящие банкноты. Но деньги, копирующие настоящие - это риск для финансовой системы и для граждан, в том числе из-за мошенничеств, подчеркнула она.