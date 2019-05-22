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РИА Новости

Центробанк хочет ввести ответственность за использование имитаций банкнот

12:34
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© РИА Новости / Евгений БиятовФлаг на здании Центрального банка РФ
Флаг на здании Центрального банка РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. ЦБ РФ хочет установить ответственность за использование изделий, которые визуально имитируют настоящие банкноты, при этом регулятор не возражает против сувениров, заявила журналистам первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
"Мы хотели бы исключить возможность появления на рынке денег, которые очень похожи по размеру и по образцу на настоящие. Мы сейчас работаем над этой темой с коллегами, чтобы предусмотреть ответственность за использование банкнотоподобных изделий", - сказала Скоробогатова.
При этом, по ее словам, ЦБ не против сувенирной продукции, которая может быть меньшего или большего размера, чем настоящие банкноты. Но деньги, копирующие настоящие - это риск для финансовой системы и для граждан, в том числе из-за мошенничеств, подчеркнула она.
"Будут какие-то законодательные нормативные условия, при которых выпуск таких банкнотоподобных экземпляров будет запрещен, либо за них будут установлена ответственность", - сказала Скоробогатова, отвечая на вопрос, какие именно меры предполагается принять.
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