России и Конго нужно развивать межпарламентские контакты, заявил Володин

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. России и Конго необходимо активнее развивать сотрудничество в рамках межпарламентских контактов, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
В среду в Госдуме состоялась встреча Володина с президентом Республики Конго Дени Сассу-Нгессо.
"Для нас является приоритетом работа в рамках парламентского измерения со странами Африки. Приятно то, что вы сегодня имеете возможность выступить перед депутатами Государственной думы. Хотелось бы послушать вас и ваши предложения, которые для нас очень важны, учитывая, что нам необходимо развивать сотрудничество более активно в рамках межпарламентских контактов. Мы рассчитываем, что ваш визит придаст импульс этому направлению", - сказал Володин в ходе встречи в среду.
Политик подчеркнул, что парламентарии России готовы поддержать те решения, которые будут приняты на предстоящей встрече главы Конго с президентом РФ Владимиром Путиным.
"Вы правильно сказали, что находитесь здесь среди друзей. Все эти годы, когда было непросто, вы свою позицию не меняли. Мы многого ждем от вашей встречи с нашим президентом", - сказал он.
"Со своей стороны приглашаем делегацию парламента для участия в международном форуме развития парламентаризма, который состоится в начале июля, 1-3 числа, это позволит нам и познакомиться, и выйти на обсуждение тех вопросов, которые волнуют наши народы", - также заявил Володин.