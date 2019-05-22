России и Конго нужно развивать межпарламентские контакты, заявил Володин

"Для нас является приоритетом работа в рамках парламентского измерения со странами Африки. Приятно то, что вы сегодня имеете возможность выступить перед депутатами Государственной думы. Хотелось бы послушать вас и ваши предложения, которые для нас очень важны, учитывая, что нам необходимо развивать сотрудничество более активно в рамках межпарламентских контактов. Мы рассчитываем, что ваш визит придаст импульс этому направлению", - сказал Володин в ходе встречи в среду.