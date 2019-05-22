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РИА Новости

Источник сообщил об обысках на заводе-производителе "Вятского кваса"

12:32
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. На кировском пивоваренном заводе "Вятич", выпускающем "Вятский квас", идут обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Эта марка стала известной после вопроса журналиста на пресс-конференции Владимира Путина в 2014 году. Теперь этот квас продается в крупных российских магазинах и поставляется за рубеж.
Сотрудники ФСБ РФ
11:36
ФСБ пришла с обысками в министерство экологии Нижегородской области
По словам собеседника агентства, следственные действия на заводе проходят по делу о незаконном выводе за границу трех миллионов евро.
Полиция официально подтвердила факт оперативно-разыскных мероприятий "в отношении руководителей одного из предприятий пищевой промышленности Кирова", но не указала, о каком заводе идет речь.
Сообщается, что в ходе обысков изымаются документы и предметы, имеющие отношение к уголовному делу о выводе средств за границу по подложным документам. Мошенникам грозит до десяти лет заключения.
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