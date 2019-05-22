Источник сообщил об обысках на заводе-производителе "Вятского кваса"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 мая — РИА Новости. На кировском пивоваренном заводе "Вятич", выпускающем "Вятский квас", идут обыски, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Эта марка стала известной после вопроса журналиста на пресс-конференции Владимира Путина в 2014 году. Теперь этот квас продается в крупных российских магазинах и поставляется за рубеж.

По словам собеседника агентства, следственные действия на заводе проходят по делу о незаконном выводе за границу трех миллионов евро.

Полиция официально подтвердила факт оперативно-разыскных мероприятий "в отношении руководителей одного из предприятий пищевой промышленности Кирова", но не указала, о каком заводе идет речь.