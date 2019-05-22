Пушков прокомментировал призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН

МОСКВА, 22 мая — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков прокомментировал призыв исполняющей обязанности министра здравоохранения Украины Ульяны Супрун перестать "терпеть" присутствие России в Совбезе ООН.
"Если уж она в здравоохранении некомпетентна, то в международном праве — тем более", — написал он в твиттере.
Пушков также напомнил, что на Украине Супрун ранее обвинили в некомпетентности, что едва не стоило ей должности в правительстве.
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины выступила с громким заявлением на 72-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в Женеве. По мнению украинской чиновницы, ООН должна исключить Россию из Совета Безопасности, а также отказаться от "российских денег" и расширить санкции.
В феврале суд в Киеве запретил Ульяне Супрун исполнять обязанности министра здравоохранения на время разбирательства по иску депутата "Радикальной партии" Игоря Мосийчука. Правительство Украины обжаловало это решение, после чего суд вернул Супрун полномочия.
Двадцать первого мая Мосийчук заявил, что направил президенту Владимиру Зеленскому обращение с просьбой лишить Супрун украинского гражданства, так как у нее уже есть гражданство США.