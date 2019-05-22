Крым принял первый в году миллион туристов

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Крым принял первый миллион туристов и по этому числу идет с опережением более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.

"По состоянию на 22 мая, в Крыму отдохнули 1 миллион 58 тысяч туристов. Это прирост по отношению к прошлому году больше 20%", - сказал Волченко журналистам.

По его словам, крымские курорты готовы в предстоящему пляжному сезону.

"Все складывается хорошо… Я думаю, все должно быть нормально, и Крым встретит очередной свой рекордный сезон. Пока уровень бронирования на период высокого сезона - более 60%. Глубина бронирования позволяет говорить, что все хорошо складывается", - добавил министр.