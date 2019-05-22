Крым принял первый в году миллион туристов

Азорский антициклон принес в Крым теплую и сухую погоду.
Азорский антициклон принес в Крым теплую и сухую погоду.
Днем воздух прогревается до 12—17 градусов тепла.
Днем воздух прогревается до 12—17 градусов тепла.
По словам синоптиков, крымчан ждет теплый апрель.
По словам синоптиков, крымчан ждет теплый апрель.
Мужчины играют в шахматы во дворе жилого дома.
Мужчины играют в шахматы во дворе жилого дома.
Миндаль, абрикосовые деревья, вишни, сливы, яблони — все расцветает.
Миндаль, абрикосовые деревья, вишни, сливы, яблони — все расцветает.
Азорский антициклон принес в Крым теплую и сухую погоду.
Днем воздух прогревается до 12—17 градусов тепла.
По словам синоптиков, крымчан ждет теплый апрель.
Мужчины играют в шахматы во дворе жилого дома.
Миндаль, абрикосовые деревья, вишни, сливы, яблони — все расцветает.