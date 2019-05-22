Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-05-22T12:30Z
https://ria.ru/20190522/1554795095.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/152707/91/1527079110_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_12d8d92600ebdfee2c1c301581368085.jpg
РИА Новости
Туризм

Крым принял первый в году миллион туристов

12:30
625
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкОтдыхающие на набережной в Севастополе
Отдыхающие на набережной в Севастополе
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Отдыхающие на набережной в Севастополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 мая – РИА Новости. Крым принял первый миллион туристов и по этому числу идет с опережением более чем на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"По состоянию на 22 мая, в Крыму отдохнули 1 миллион 58 тысяч туристов. Это прирост по отношению к прошлому году больше 20%", - сказал Волченко журналистам.
По его словам, крымские курорты готовы в предстоящему пляжному сезону.
"Все складывается хорошо… Я думаю, все должно быть нормально, и Крым встретит очередной свой рекордный сезон. Пока уровень бронирования на период высокого сезона - более 60%. Глубина бронирования позволяет говорить, что все хорошо складывается", - добавил министр.
Как отмечал ранее председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму региона Алексей Черняк, в 2018 году Крым принял более 6 миллионов человек, здесь отдохнули туристы из 132 стран. По словам чиновника, власти полуострова поставили задачу достичь турпотока в 10 миллионов человек в год.
Крым в цвету
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Азорский антициклон принес в Крым теплую и сухую погоду.

Девушки у Севастопольской бухты
1 из 14

Азорский антициклон принес в Крым теплую и сухую погоду.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Девушки в Севастополе.

Девушки весной в Севастополе
2 из 14

Девушки в Севастополе.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Днем воздух прогревается до 12—17 градусов тепла.

Девушка весной в Севастополе
3 из 14

Днем воздух прогревается до 12—17 градусов тепла.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

По словам синоптиков, крымчан ждет теплый апрель.

Цветущее дерево в Севастополе
4 из 14

По словам синоптиков, крымчан ждет теплый апрель.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Мужчины играют в шахматы во дворе жилого дома.

Мужчины играют в шахматы во дворе жилого дома в Севастополе
5 из 14

Мужчины играют в шахматы во дворе жилого дома.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Ротонда в Севастопольской бухте.

Девушка у Ротонды в Севастопольской бухте
6 из 14

Ротонда в Севастопольской бухте.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Весной Крым превращается в красочный сад.

Цветущее дерево в Ялте
7 из 14

Весной Крым превращается в красочный сад.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкЧайки в Арт-бухте в Севастополе.
Чайки в Арт-бухте в Севастополе
8 из 14
Чайки в Арт-бухте в Севастополе.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Миндаль, абрикосовые деревья, вишни, сливы, яблони — все расцветает.

Цветущее дерево в Алупке
9 из 14

Миндаль, абрикосовые деревья, вишни, сливы, яблони — все расцветает.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Солнце греет все сильнее.

Женщины отдыхают на пристани в Балаклаве
10 из 14

Солнце греет все сильнее.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Севастопольская бухта весной.

Севастопольская бухта
11 из 14

Севастопольская бухта весной.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Цветущее дерево в Севастополе.

Цветущее дерево в Севастополе
12 из 14

Цветущее дерево в Севастополе.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Севастопольская бухта.

Цветущие деревья у Севастопольской бухты
13 из 14

Севастопольская бухта.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанк

Воронцовский парк в Алупке.

Цветущее дерево в Воронцовском парке в Алупке
14 из 14

Воронцовский парк в Алупке.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
1 из 14

Азорский антициклон принес в Крым теплую и сухую погоду.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
2 из 14

Девушки в Севастополе.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
3 из 14

Днем воздух прогревается до 12—17 градусов тепла.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
4 из 14

По словам синоптиков, крымчан ждет теплый апрель.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
5 из 14

Мужчины играют в шахматы во дворе жилого дома.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
6 из 14

Ротонда в Севастопольской бухте.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
7 из 14

Весной Крым превращается в красочный сад.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
8 из 14
Чайки в Арт-бухте в Севастополе.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
9 из 14

Миндаль, абрикосовые деревья, вишни, сливы, яблони — все расцветает.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
10 из 14

Солнце греет все сильнее.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
11 из 14

Севастопольская бухта весной.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
12 из 14

Цветущее дерево в Севастополе.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
13 из 14

Севастопольская бухта.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
14 из 14

Воронцовский парк в Алупке.

© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
1220000
Обсудить 0
ТуризмКрымОбщество
Рекомендуем
Береговая скала рядом с замком Ласточкино гнездо в поселке Гаспра в Крыму
Крым становится популярным у иностранных туристов, в том числе из США
РИА
Новости
Механизм омоложения
Российские генетики доказали, что "программа старения" существует
Власти Калининграда намерены убрать "интим-автобус" из центра города
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова оценила призыв Супрун исключить Россию из Совбеза ООН
Лента
новостей
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
Опубликовано видео с места ДТП с российскими туристами в Италии
Украинские военные заявили, что ополченцы задержали восемь силовиков
Актер Антонио Бандерас и его девушка, инвестиционный банкир из Голландии Николь Кемпел на красной дорожке премьеры фильма Педро Альмодовара Боль и слава в рамках 72-го Каннского международного кинофестиваля
Как в кино: Каннский фестиваль в черно-белых фотографиях
Зенитный ракетный комплекс С-400 Триумф
В Кремле американский ультиматум Турции по С-400 назвали непозволительным
Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной Раде в Киеве
Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль замглавы его администрации
Здание Центрального Банка
Эксперт рассказал, почему Центробанк покупает золото в резервы
Президент Филиппин Родриго Дутерте
Дутерте ищет компанию для возврата мусора в Канаду, сообщили СМИ
Заседание Верховной рады Украины. 22 мая 2019
Рада отказалась рассматривать предложенный Зеленским законопроект о выборах
В Иркутской области природные пожары охватили более трех тысяч гектаров
Место происшествия с туристическим автобусом в итальянской провинции Сиена. 22 мая 2019
В Италии перевернулся туристический автобус с россиянами
Золотые слитки
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:18Путин отметил особую роль профсоюзов в современном гражданском обществе
15:18Решения профсоюзов должны быть взвешенными, заявил Путин
15:17Путин призвал расширить работу в формате "власть-работодатели-профсоюзы"
15:17В Сирии террористы выпустили 17 ракет по авиабазе Хмеймим
15:17Дагестанского депутата подозревают в создании преступного сообщества
15:16Власти Шри-Ланки продлили на месяц режим ЧП, введенный после терактов
15:15Больница Сиены удвоила число сотрудников после ДТП с автобусом
15:15Путин: таланты и способности человека остаются основной ценностью в мире
15:13Путин встретится с президентом Республики Конго
15:13Шестун объявил о прекращении голодовки в СИЗО
15:11Путин вручит госнаграды выдающимся россиянам и иностранным гражданам
15:10В УФСИН опровергли связь найденного в Кольчугино осужденного с террористами
15:10Путин призвал своевременно решать проблемы в области трудовых отношений
15:07РЖД получат новые плацкарты с душем, холодильниками и микроволновками
15:07Ди Каприо заявил, что предпочел бы жить в эпоху без мобильных телефонов
15:05Производитель рассказал о разработке нового плацкартного вагона для РЖД
15:05В Госдуме готовы проработать вопрос об ответственности за имитацию банкнот
15:04Скончался бывший король Малайзии, султан штата Паханг
15:03Указ Зеленского о роспуске Рады нарушает конституцию, считает Медведчук
15:03Путин: развитие профсоюзов должно идти на основе новых идей и технологий
Лента новостейМолния