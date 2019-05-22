Эксперт рассказал, почему Центробанк покупает золото в резервы

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Покупка золота в резерв ЦБ РФ – длительный стратегический процесс, а сокращение в нём доли долларовых активов - во многом вопрос оперативного управления портфелем, рассказал РИА Новости руководитель центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.

Закупки Россией золота достигли рекордных значений, и это "плохой знак" для мира, написала газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании Bullion Vault Адриана Эша. Издание указывает, что Москва накапливает золотовалютные резервы одновременно с уменьшением вложений в американские ценные бумаги, стремясь снизить зависимость от американского доллара и, более того, таким образом Россия пытается защититься от вероятного кризиса мировой экономики.

Ранее Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) сообщал, что Центральный банк России лидирует по количеству приобретенного золота в первом квартале 2019 года. По данным WGC, Россия закупила за квартал 55,3 тонны драгметалла, таким образом, общее количество золотого резерва страны превысило 2,168 тысячи тонн (19% общей суммы резервов). В 2018 году Россия приобрела 274,3 тонны золота.

"ЦБ РФ покупает золото давно – уже несколько лет. Это вполне укладывается в тренд, характерный для многих развивающихся экономик мира в условиях роста геополитических рисков. На фоне роста протекционизма в мире многие страны пытаются себя обезопасить в экономическом плане и покупают золото", - сказал Сусин.

"При этом увеличение золота в резервах РФ проходит параллельно с сокращением в нем активов, номинированных в долларах. Однако это процессы разные стратегически. Накопление золота – длительный стратегический процесс, а сокращение долларовых активов – в определенной степени вопрос оперативного управления портфелем, хотя и с элементом геополитического хеджирования", - считает эксперт.