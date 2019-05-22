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РИА Новости

Эксперт рассказал, почему Центробанк покупает золото в резервы

12:30
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЗдание Центрального Банка
Здание Центрального Банка
© РИА Новости / Илья Питалев
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Здание Центрального Банка. Архивное фото
МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Покупка золота в резерв ЦБ РФ – длительный стратегический процесс, а сокращение в нём доли долларовых активов - во многом вопрос оперативного управления портфелем, рассказал РИА Новости руководитель центра разработки стратегий Газпромбанка Егор Сусин.
Закупки Россией золота достигли рекордных значений, и это "плохой знак" для мира, написала газета Daily Express со ссылкой на главу исследовательского отдела международной брокерской компании Bullion Vault Адриана Эша. Издание указывает, что Москва накапливает золотовалютные резервы одновременно с уменьшением вложений в американские ценные бумаги, стремясь снизить зависимость от американского доллара и, более того, таким образом Россия пытается защититься от вероятного кризиса мировой экономики.
Слитки золота
08:59
Эксперт о золотом запасе России: меняется валютная картина мираБританские СМИ назвали закупки золота Россией плохим знаком для всего мира. Чего боятся на Западе, объяснил в эфире радио Sputnik политолог Андрей Суздальцев.
Ранее Всемирный совет по золоту (World Gold Council, WGC) сообщал, что Центральный банк России лидирует по количеству приобретенного золота в первом квартале 2019 года. По данным WGC, Россия закупила за квартал 55,3 тонны драгметалла, таким образом, общее количество золотого резерва страны превысило 2,168 тысячи тонн (19% общей суммы резервов). В 2018 году Россия приобрела 274,3 тонны золота.
"ЦБ РФ покупает золото давно – уже несколько лет. Это вполне укладывается в тренд, характерный для многих развивающихся экономик мира в условиях роста геополитических рисков. На фоне роста протекционизма в мире многие страны пытаются себя обезопасить в экономическом плане и покупают золото", - сказал Сусин.
"При этом увеличение золота в резервах РФ проходит параллельно с сокращением в нем активов, номинированных в долларах. Однако это процессы разные стратегически. Накопление золота – длительный стратегический процесс, а сокращение долларовых активов – в определенной степени вопрос оперативного управления портфелем, хотя и с элементом геополитического хеджирования", - считает эксперт.
Как бы там ни было, но доля золота в резервах РФ не будет стремительно расти, поскольку идет активная скупка валюты Минфином в рамках бюджетного правила, и этот процесс в плане структуры портфеля балансирует процесс накопления золота в российских резервах, резюмировал Сусин.
Золотые слитки
01:41
Daily Express назвала закупки золота Россией "плохим знаком" для мира
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