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РИА Новости

На севере Нидерландов произошло Землетрясение магнитудой 3,4

12:29
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МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в провинции Гронинген на севере Нидерландов, сообщил метеорологический институт страны.
Толчки были зафиксированы в 3.49 по времени UTC (6.49 мск). Эпицентр землетрясения находился недалеко от населенного пункта Вестервийтверд. Очаг располагался на глубине 3 километров.
Сообщений о пострадавших не поступало.
В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) говорил, что добычу газа на месторождении у Гронингена планируется сократить до 12 миллиардов кубометров в год к 2022 году и полностью прекратить - к 2030 году.
Сокращение и дальнейший планируемый отказ от добычи газа в Гронингене связаны с частыми землетрясениями в провинции из-за воздействия на горные породы при добыче. Так, в январе 2018 года в провинции произошло землетрясение магнитудой 3,4, которое стало самым сильным в регионе за последние годы.
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