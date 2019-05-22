На севере Нидерландов произошло Землетрясение магнитудой 3,4

МОСКВА, 22 мая - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 3,4 произошло в провинции Гронинген на севере Нидерландов, сообщил метеорологический институт страны.

Толчки были зафиксированы в 3.49 по времени UTC (6.49 мск). Эпицентр землетрясения находился недалеко от населенного пункта Вестервийтверд. Очаг располагался на глубине 3 километров.

Сообщений о пострадавших не поступало.

В марте премьер-министр Нидерландов Марк Рютте (Mark Rutte) говорил, что добычу газа на месторождении у Гронингена планируется сократить до 12 миллиардов кубометров в год к 2022 году и полностью прекратить - к 2030 году.